明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Brand Focus

Life & Style

brand focus：獨家預覽 法國Apollo Tea系列 水晶茶具 晶瑩剔透顯茶色

【明報專訊】有沒有發現身邊很多朋友這兩年間都變成了飲酒品茶達人？原因當然又是疫情期間，到處封關，不能外遊，大家唯有宅在家中飲酒、泡茶泡啡，久而久之，自然更講究相關儀式和器物。法國奢華水晶品牌Saint-Louis的CEO Jérôme de Lavergnolle早前來港，帶來9月才正式在巴黎發表的Apollo Tea水晶茶具系列，並率先邀請《明報》life&style記者一睹系列真身。

熟悉奢華時尚品牌的，大都知道Saint-Louis現為Hermès集團旗下一員，但追源溯始，創立於1586年的Saint-Louis工坊其實比Hermès的歷史更悠久，後者於1837年成立，Saint-Louis比Hermès更早生251年。Saint-Louis工坊坐落於鄰近法國摩澤爾（Moselle）森林的小鎮，累積了430多年的職人口吹玻璃技術與工藝。法國政府設有表揚工藝師的制度MOF（Meilleurs Ouvriers de France，即法國最佳工藝師），品牌工坊裏有為數不少的工匠均擁有此頭銜。工匠口吹玻璃的溫度掌控、手工拋光打磨的角度、24K金與鉑金的圖騰繪製技法等世代口耳傳承的珍貴知識與技藝，均無法被工業化的製作所取代，難怪品牌400多年來，依然屹立不倒。

延伸品飲系列 由酒到茶

一般人認為水晶器皿，除了作為擺設，另一個用途當然是用來品嘗各類酒品。不過，品牌CEO Jérôme de Lavergnolle 今次帶來的，卻是工坊的最新作品Apollo Tea系列，「但我得跟你坦白，這不是我們第一個茶具系列」。19世紀時品牌已製作過品茶用的玻璃器皿，有杯和茶壺，但並非為完整系列，至10年前品牌重新定位，決定發展品飲系列（tasting collection）。「第一步是為品酒而設的Twist 1586系列，之後我們繼續深入酒的世界，設計了跟cocktail有關的Manhattan系列，讓大家可以自己在家調cocktail。然後我們想：全世界最多人飲用的飲品是什麼？答案就是茶，於是我們決定將品飲系列延伸到茶。」

品牌不想推出一個跟從前作品完全無關的新系列，於是決定以Apollo系列為基礎。Apollo可追溯至1913年的Thistle系列，名稱源自同名花朵的形狀，有不少art deco裝飾元素。到1979年，品牌以Thistle為原形，推出更簡單和現代的Apollo，保留了Venetian Ribs（威尼斯豎紋，杯身上的條狀紋理）的設計，這特點在Twist 1586中也可看到，而這次做茶具時，也延續了這元素。「當茶倒入水晶杯時，因為折射關係，上方的豎紋會消失」，這正是威尼斯豎紋的有趣之處。

瓷器上威尼斯豎紋最難做

古今中外有各種各類的茶，例如中國茶、日本茶、摩洛哥薄荷茶、英國茶等，不同文化、在每日不同時段也有不同品飲方法。品牌特意找來茶藝專家（像茶界的「侍酒師 」）Lydia Gautier合作，研究什麼形狀的茶杯最能帶出各種茶的味道，也研究不同品飲方式下需要用到的器具和儀式，最後訂立了西式茶壺、中式茶壺、淡茶品茗杯、濃茶品茗杯、糖罐、奶品盛器/公道杯、功夫茶品茗杯、碟盤等9件產品。「淡茶品茗杯的設計是為了味道較淡的茶而設，較窄身的杯能夠集中茶的氣味；濃茶品茗杯的設計開口相對較闊，適合味道本身較濃的茶。」Jérôme笑說：「當然小杯也可以裝咖啡、清酒，按大家喜歡的方法使用。」

水晶以外，系列也用到了較少見的啞面打磨素坯效果白瓷。「無論是瓷器或是水晶，目的都是保存茶的溫度一段時間。但Lydia認為，以水晶製作茶具有一好處，因為晶瑩剔透的水晶能突顯茶湯色澤。」瓷器和水晶有另一共通點，兩者都是講求專業的手工藝品，而Saint-Louis並非瓷器專家，所以今次找來成立於1825年，位於Limoges的法國瓷器廠合作。他表示，合作中最難的地方是要在瓷器上做到威尼斯豎紋，因為瓷器較脆，花了近兩年時間才做到現時的效果。

整個系列在疫情下研發，但疫情對製作進度並沒有太多影響。「疫情在某層面來說也讓品牌發展了一大步，因為大家也被迫留在家，自然想轉換一下家居設計。無論是燈飾、餐具、擺設，我們的生意額都有很大升幅，最大問題是出貨不夠快。」Jérôme直言有很多客人不明白為什麼出貨那麼慢，那是因為品牌每件產品無論大小都是全人手製作，人手有限，自然需要長時間。

明年推出色彩更豐富新品

品牌亞洲市場的比重在疫情後升至總營業額的接近50%，而燈飾產品則是品牌的最大收入來源，約佔50%。「我們也一直努力研發不同類型產品。我認為，當別人不認識你的品牌時，最重要是有好的設計，好的設計才吸引大家的眼球，然後才再跟大家解釋背後的工藝。手工藝令每件產品獨一無二，也令客人覺得每件產品都是為自己而設。水晶除了擺放時外觀美麗，最特別是大家可以使用它，享受它。」

那品茶系列以後又有什麼新計劃？「可能出干邑、威士忌系列？但重點是要跟相關範疇的專家合作，例如Twist 1586系列我們便跟Ducasse集團（擁有多間米芝蓮餐廳的餐飲集團）的總侍酒師Gérard Margeon合作……」Jérôme興奮地說：「但明年有一個令人興奮的新品，希望你能夠來米蘭看我們的發布！那是個很有趣的燈飾，也找來藝術家合作，你知道我們現時也有結合透明水晶和另一種顏色水晶製作的產品……我不能透露更多啦，但新作品的色彩將會非常豐富！」●

查詢：Saint-Louis 2601 4811

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕茶具 水晶

上 / 下一篇新聞