beauty：明亮鮮艷「太陽」顏色 黃色妝容迎合潮流

聽起黃色胭脂,可能會令人感到有些害怕,然而Chris認為「其優勢在於它的可塑度」,再加上黃色是代表太陽的顏色,正好適合在陽光明媚的日子中嘗試。他建議大家可以從面頰塗上輕微的黃色開始,「而當你習慣了以後,可以在面上慢慢增加顏色的深度,令它看起來更加鮮艷」。

黃色胭脂提升面部輪廓

在蘋果肌上輕輕掃上胭脂能塑造好氣息,不過,對於大多數女生來說,最擔心莫過於是選錯胭脂的顏色,因而顯得俗氣。若在面上掃上黃色胭脂,又會否令自己變成「黃面婆」? Chris認為可以從選色入手:「如果膚色較白,可選擇更偏淺色調的黃,這樣便不會看起來太鮮艷;若膚色較深,則可以使用較鮮艷的黃色胭脂。」另外,由於黃色通常比粉紅色淺,黃色胭脂亦具有提亮的效果。「塗抹在顴骨較高位置,有助提升面部輪廓。」若擔心只使用黃色胭脂會顯得單調的話,他建議可以配搭橙色,「這兩種顏色適合混合在一起,看起來令妝效更具層次,可以在近頭髮生長位置塗抹黃色胭脂,然後在蘋果肌附近添加橙色胭脂」。

「超級胭脂」延伸至眼睛

不同年代也有各種妝容潮流,對勇於嘗試不同妝效的人而言,也可大膽改變傳統掃胭脂的方法。當中的經典例子有sunburn blush,將胭脂掃於鼻尖上等不尋常的位置,看起來如經過猛烈的日曬。來到2023春夏,則流行延伸到眼睛的「超級胭脂」(super blush),看起來充滿戲劇感。談起這誇張的妝效,Chris表示:「這個曾在1980年代流行過的妝容,現在又捲土重來!」那麼,要化這個將胭脂和眼影連接起來的妝容,應如何「落筆」? 他教路:「應先從眼頭位置開始畫起,再漸漸畫向面部位置,畫的時候,注意要在眉骨及顴骨位置加入光影,來提升漸變效果;亦可在妝容中加入輕微的藍色,塑造出對比視效。」

另外,為展示出黃色化妝品的可塑,Chris亦示範了一款黃色眼影妝容,並加入紅色眼線。「雖然外國很流行紅色主調的妝效,不過卻不適合亞洲女生,會看起來似『大戲妝』,加入黃色襯托的話,看起來則年輕又迎合當下潮流。」●

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師,曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作,亦曾與不少知名品牌如Balenciaga 、Michael Kors合作。設立化妝studio,培育化妝人才。

