beauty：明亮鮮艷「太陽」顏色 黃色妝容迎合潮流

聽起黃色胭脂，可能會令人感到有些害怕，然而Chris認為「其優勢在於它的可塑度」，再加上黃色是代表太陽的顏色，正好適合在陽光明媚的日子中嘗試。他建議大家可以從面頰塗上輕微的黃色開始，「而當你習慣了以後，可以在面上慢慢增加顏色的深度，令它看起來更加鮮艷」。

黃色胭脂提升面部輪廓

在蘋果肌上輕輕掃上胭脂能塑造好氣息，不過，對於大多數女生來說，最擔心莫過於是選錯胭脂的顏色，因而顯得俗氣。若在面上掃上黃色胭脂，又會否令自己變成「黃面婆」？ Chris認為可以從選色入手：「如果膚色較白，可選擇更偏淺色調的黃，這樣便不會看起來太鮮艷；若膚色較深，則可以使用較鮮艷的黃色胭脂。」另外，由於黃色通常比粉紅色淺，黃色胭脂亦具有提亮的效果。「塗抹在顴骨較高位置，有助提升面部輪廓。」若擔心只使用黃色胭脂會顯得單調的話，他建議可以配搭橙色，「這兩種顏色適合混合在一起，看起來令妝效更具層次，可以在近頭髮生長位置塗抹黃色胭脂，然後在蘋果肌附近添加橙色胭脂」。

「超級胭脂」延伸至眼睛

不同年代也有各種妝容潮流，對勇於嘗試不同妝效的人而言，也可大膽改變傳統掃胭脂的方法。當中的經典例子有sunburn blush，將胭脂掃於鼻尖上等不尋常的位置，看起來如經過猛烈的日曬。來到2023春夏，則流行延伸到眼睛的「超級胭脂」（super blush），看起來充滿戲劇感。談起這誇張的妝效，Chris表示：「這個曾在1980年代流行過的妝容，現在又捲土重來！」那麼，要化這個將胭脂和眼影連接起來的妝容，應如何「落筆」？ 他教路：「應先從眼頭位置開始畫起，再漸漸畫向面部位置，畫的時候，注意要在眉骨及顴骨位置加入光影，來提升漸變效果；亦可在妝容中加入輕微的藍色，塑造出對比視效。」

另外，為展示出黃色化妝品的可塑，Chris亦示範了一款黃色眼影妝容，並加入紅色眼線。「雖然外國很流行紅色主調的妝效，不過卻不適合亞洲女生，會看起來似『大戲妝』，加入黃色襯托的話，看起來則年輕又迎合當下潮流。」●

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga 、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

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文：劉詩言

模特兒：Karen Ngai（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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