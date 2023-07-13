showcase：Astrology別注系列 慵懶風格 洋溢度假氣息

Fendi最近在西班牙的巴努斯港開設了樓高3層的全新專門店，進駐這個充滿度假風情的時尚精品區。為慶祝新店開幕，品牌同時「進駐」位於馬爾韋利亞的Puente Romano Beach Club度假村，以品牌典型而充滿活力的印花和色彩，包裹了沙灘椅、太陽傘、靠墊及其他紡織品，在沙灘前營造一個充滿魅力的獨特區域，客人可以在其中放鬆身心及品嘗美味飲品。度假村內亦同時開設了一家快閃店，而專門店和快閃店的主角，就是今個夏季推出的Astrology別注系列。

Astrology別注系列以Fendi的1990春夏及1993春夏兩個系列為藍本，這兩個經典系列均出自Karl Lagerfeld。當中的再造Lycra彈性纖維泳裝款式，就與1993年春夏亮相、印有英文和意大利文星座名稱的造型如出一轍，廣泛用於絲巾和衫裙的Astrology星座圖案，更是當年Karl爺親手原創。

系列還融入高級訂製時裝及女裝藝術總監Kim Jones設計的品牌主要元素：例如流露垂墜感的緞面長罩衫和連身裙，絲巾款連身裙的腰間兩側亦飾以翅膀般的布幅，這些單品均可疊穿在泳裝上。多款風格慵懶的夏季針織品亦展現品牌精湛工藝，例如巧妙融入FF圖案的飄逸鈎織連身裙，貼身人造絲單品及男孩風的茄士咩套頭衫，日曬褪色的牛仔褲及真絲運動衫則令系列散發一絲運動風，洋溢鮮明的時尚格調。●

查詢：Fendi 2524 1339 （置地廣場女裝店）

2530 5339 （置地廣場男裝店）

文：溫兆明

模特兒：Dulce（Synergy Model Management ）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：校園風運動服

Fendi的Astrology別注系列包括男女裝，但互相比較下，更細膩的女裝部分卻成了系列的焦點。不過品牌又怎會厚此薄彼，今個夏季同時為男士推出另一別注系列——Fendi Active: Basketball Capsule。系列最醒目的單品莫過於以校園風演繹Fendi Roma標誌，如學校名稱般印在背心球衣之上，其他單品還包括T恤、短褲、運動套裝。配飾則有棒球帽、護腕及頭帶套裝、藍球等。鞋履方面既有經典的黑配奶白，或綴以水晶的獨家全白色設計Fendi Match高筒運動鞋。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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