明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

showcase：Astrology別注系列 慵懶風格 洋溢度假氣息

【明報專訊】今個暑假，大家可有考慮到西班牙度假？位於西班牙南部，被稱為太陽海岸（Costa del Sol）的地中海沿岸地區的巴努斯港（Playa Puerto Banús）風光明媚，附近的馬爾韋利亞（Marbella）則佈滿時髦的度假酒店。在這些地方你還會發現，同樣充滿度假氣息的Fendi Astrology別注系列的蹤影。

Fendi最近在西班牙的巴努斯港開設了樓高3層的全新專門店，進駐這個充滿度假風情的時尚精品區。為慶祝新店開幕，品牌同時「進駐」位於馬爾韋利亞的Puente Romano Beach Club度假村，以品牌典型而充滿活力的印花和色彩，包裹了沙灘椅、太陽傘、靠墊及其他紡織品，在沙灘前營造一個充滿魅力的獨特區域，客人可以在其中放鬆身心及品嘗美味飲品。度假村內亦同時開設了一家快閃店，而專門店和快閃店的主角，就是今個夏季推出的Astrology別注系列。

Astrology別注系列以Fendi的1990春夏及1993春夏兩個系列為藍本，這兩個經典系列均出自Karl Lagerfeld。當中的再造Lycra彈性纖維泳裝款式，就與1993年春夏亮相、印有英文和意大利文星座名稱的造型如出一轍，廣泛用於絲巾和衫裙的Astrology星座圖案，更是當年Karl爺親手原創。

系列還融入高級訂製時裝及女裝藝術總監Kim Jones設計的品牌主要元素：例如流露垂墜感的緞面長罩衫和連身裙，絲巾款連身裙的腰間兩側亦飾以翅膀般的布幅，這些單品均可疊穿在泳裝上。多款風格慵懶的夏季針織品亦展現品牌精湛工藝，例如巧妙融入FF圖案的飄逸鈎織連身裙，貼身人造絲單品及男孩風的茄士咩套頭衫，日曬褪色的牛仔褲及真絲運動衫則令系列散發一絲運動風，洋溢鮮明的時尚格調。●

查詢：Fendi 2524 1339 （置地廣場女裝店）

2530 5339 （置地廣場男裝店）

文：溫兆明

模特兒：Dulce（Synergy Model Management ）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：校園風運動服

Fendi的Astrology別注系列包括男女裝，但互相比較下，更細膩的女裝部分卻成了系列的焦點。不過品牌又怎會厚此薄彼，今個夏季同時為男士推出另一別注系列——Fendi Active: Basketball Capsule。系列最醒目的單品莫過於以校園風演繹Fendi Roma標誌，如學校名稱般印在背心球衣之上，其他單品還包括T恤、短褲、運動套裝。配飾則有棒球帽、護腕及頭帶套裝、藍球等。鞋履方面既有經典的黑配奶白，或綴以水晶的獨家全白色設計Fendi Match高筒運動鞋。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕度假系列

上 / 下一篇新聞