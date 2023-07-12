Quicknote：多元savory雞尾酒體驗 喚醒味覺

【明報專訊】榮獲亞洲50最佳酒吧的COA主理人Jay Khan及Ajit Gurung最近在中環蘇豪區士丹頓街開設全新酒吧The Savory Project，帶來用料獨特、層次豐富，且口感多元的savory雞尾酒體驗。Savory一詞原指鹹味、開胃的、喚醒味覺的。Jay和Ajit以食材原料為創作基礎，強調食材的獨特個性，選用肉類、海鮮、蔬果和香料等調味，運用精湛的調酒技術，炮製出口感豐富、複雜，且令人驚喜的創意雞尾酒。