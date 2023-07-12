明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

Quicknote：多元savory雞尾酒體驗 喚醒味覺

【明報專訊】榮獲亞洲50最佳酒吧的COA主理人Jay Khan及Ajit Gurung最近在中環蘇豪區士丹頓街開設全新酒吧The Savory Project，帶來用料獨特、層次豐富，且口感多元的savory雞尾酒體驗。Savory一詞原指鹹味、開胃的、喚醒味覺的。Jay和Ajit以食材原料為創作基礎，強調食材的獨特個性，選用肉類、海鮮、蔬果和香料等調味，運用精湛的調酒技術，炮製出口感豐富、複雜，且令人驚喜的創意雞尾酒。

其中Thai Beef Salad創作靈感源自泰式牛肉沙律，以牛肉高湯、花生醬、椰汁、辣椒、泰國皺皮檸檬混合冧酒，再以澄清調酒方式（milk punch）過濾出清澈酒體。雞尾酒口感清爽帶微辛，如像品嘗泰式牛肉沙律般，味道層層遞增，複雜卻平衡細膩。pepperCORN以血腥瑪莉為創作靈感，先以白胡椒與新鮮粟米皮，以梅斯卡爾酒煮出香氣，再加入番茄汁、甜椒汁和醬油，呈現獨特的香料辛辣風味和鮮味（umami），提升鹹鮮香氣。Garden to glass則屬無酒精雞尾酒，創作靈感源自gin & tonic，以無酒精蒸餾酒、番茄、青瓜、甜椒及湯力水，呈現清新氣息，帶來讓人身處家中後花園的感覺，擁有植物花果的清新。酒吧逢周一休息，周二至四及周日開放時間為晚上6:00至12:00，周五及六營業至凌晨1:00。

網址：www.thesavoryproject.com

整理：張曉冬

相關字詞﹕酒吧

上 / 下一篇新聞