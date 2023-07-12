創新手法吸另類粉絲 澳洲新派酒廠 玩創威士忌

由於一些歷史及法律遺留的問題，自澳洲實施1901 Distillation Act後，多年來禁止了所有小型作坊的生產，在整個20世紀都只有寥寥數間大型蒸餾廠在正常運作；但讓人驚訝的是，當禁令自1990年解封以後，新酒廠卻如雨後春筍般冒起。根據當地網站Distillery Track統計，現時登記在冊的蒸餾廠已有超過400間（當中除了威士忌也包括白蘭地、rum和其他烈酒），比很多傳統產國都還要多。

當然量多也未必是好，在沒有太多規範以及當地因遠離蒸餾行業多年而缺乏經驗，有部分迷你的「精品」或是「手工」作坊，在製法和作品口味上也的確有很多嚇人的地方……還好撇除了部分良莠不齊的品牌，還是有人在認真做威士忌。

以本地作物和風土作主打

來自Melbourne的Starward，一開始是2007年由當地一名精釀啤酒愛好者David Vitale建立，由命名來看的確志向遠大。即使開始時規模並不大，在面對當時仍處於萌芽階段的澳洲威士忌業，他很快找到了自己與眾不同的定位：在保持質素的同時，一邊以本地作物和風土作主打，製作出有當地特色的威士忌；同時作出更多創新的手法和餐酒配搭，吸引更多元化的威士忌愛好者。

跨國酒類巨頭注資

事實證明他們的選擇非常正確，在慢慢獲得更多獎項嘉許的同時，也引起了各地威士忌飲家的關注，以致後來甚至得到了跨國酒類巨頭Diageo的注資，在2016年建起更大更新穎的廠房，令生產規模和推廣都可以進一步擴大。現時他們的總部位於市中心的Port Melbourne，不單有着非常豐富的導賞行程，也算是相當容易到達的地點。

那麼，到底怎麼才是一個有澳洲特色的作品？正好幾年前他們的前任CEO Andrew Macdonald到訪過香港，我也有幸和他聊過一會有關Starward的方針，他認為在眾多新酒廠湧現的年代，堅持如一、走出新方向才是成功的關鍵。

雖然麥芽和酵母都是來自Melbourne附近，但最主要的影響還是木桶，有別於各國威士忌產業也是以波本桶和雪莉桶去陳年，他們用到當地、或距離酒廠不到一日車程的葡萄酒莊園尋找不同紅葡萄酒桶。他背後的想法是：既然世人都覺得澳洲紅酒有其特色，為何不把這優秀之處糅合在一起？

另外因為當地的天氣變化可以很急劇（他們甚至形容為Four Seasons in a Day），對於烈酒熟成會造成相當程度的加速。雖然其他較熱的亞洲地區也有夏天，但澳洲的熱浪來襲真的不能說笑……因為氣候的分別，Starward的確發展出一套完全不同於其他知名產國的道路。

玩味威士忌 一瓶難求

品牌亦推出了玩味性質較重的Projects系列，取材不僅限於當地材料，國外的原料、重泥煤，以至和其他味道混合的liqueur及cocktail都會用到。其中一些像薑啤或是蜂蜜酒的木桶喝起來甚至都不像威士忌，但由於過於獵奇以及產量低至一瓶難求，也是累積起不少另類粉絲，當地有些威士忌群組就會定期舉行聚會，品飲這些特別作品。當然其中也有成功的案例由實驗款式轉為常規生產，像其中一款Peated Finish就用到蘇格蘭的Lagavulin酒廠木桶作二次熟成，為其添上一絲煙熏感覺。

事實上除了澳洲，還有不少傳統5大產國以外的地區正在涉足威士忌這行業，有興趣嘗新的你，記得要多加留意了。●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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