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虛擬新世界：元宇宙教育新領域

【明報專訊】鄒：鄒健宏 蔡：蔡永中

蔡：元宇宙應用可說無遠弗屆，不少人也認為它能提供活用教學，把沉悶課堂變為有趣的學習空間，啟發同學的創意思維。

大學創建自家元宇宙空間

鄒：我絕對同意，事實上不少大學已經創建了自家的元宇宙空間，而這股風向已經直吹中小學，未來更是創科公司兵家必爭的藍海市場。

蔡：看到一些報道，指元宇宙教育的應用可以為學生帶來生動自主及互動的學習體驗，同時幫助教師更好地達到教學目標。鄒sir可否講講元宇宙教育的具體應用範圍？

鄒：元宇宙教育的應用可以非常廣泛，包括虛擬世界中的語言學習、歷史考察、科學實驗等。例如在語言學習方面，學生可以通過虛擬世界中的場景和角色來學習語言知識及技能。學習英語時，學生可以進入虛擬的英語環境中，與虛擬角色對話、閱讀英語文章、聽取英語音樂等，從而提高學生的語言交際能力和聽說讀寫能力，和對語言文化的認識。

在歷史教育方面，學生可以通過虛擬世界中的歷史場景和角色來體驗和學習歷史知識。舉例在學習中國古代歷史時，可以進入虛擬古代城市中，體驗古代文化、建築和生活方式。這種學習方式可以提高學生對歷史事件和文化的理解，激發學習興趣和熱情。

入虛擬實驗室做物理實驗

至於在科學教育方面，可通過虛擬世界中的實驗和模擬來學習科學知識和技能。例如進入虛擬實驗室中做各種物理實驗，包括測量物體的運動、探究物理定律等。

元宇宙裏學駕飛機做手術

蔡：除了學界，元宇宙教育還有其他範疇可以應用嗎？

鄒：元宇宙教育還可以應用於職業教育和培訓，學員通過虛擬世界中的模擬和訓練來學習職業技能和知識。例如在學習飛行員培訓時，可以進入虛擬飛機模擬器中訓練，模擬各種飛行場景和情境，有助提高學生的飛行技能和能力。在建築行業中則透過虛擬現實技術建築設計和模擬，幫助學員更好理解和掌握建築知識和技能。醫科生則可透過虛擬現實技術模擬和訓練做手術，更好地掌握手術技巧。

蔡：本地的元宇宙教育發展的情况如何？

鄒：在香港，元宇宙教育的應用開始逐漸增多，香港中文大學的學生可以透過虛擬現實技術進入虛擬實驗室，作生命科學實驗；教育局積極探索元宇宙教育的應用，更推出「香港教育城」計劃，旨在透過虛擬世界技術提供更加互動和自主的學習體驗，未來必會打進中小學中應用，創科公司要準備就緒了。

順帶一提，香港數碼資產學會在7月初推出STEAM元宇宙、人工智能、Web 3教育系列講座，元宇宙教育專家尹繼賢博士作主講嘉賓和教學示範，出席者的反應也非常熱烈。元宇宙教學會愈來愈流行。●

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中

相關字詞﹕教學 元宇宙

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