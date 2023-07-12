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倫敦展覽：體驗展如置身電影世界

【明報專訊】近年不少電影及電視劇除了推出紀念品外，更多了有如置身現場的臨場體驗。如Netflix電視劇The Witcher，便於倫敦The Outernet舉行The Witcher Maze活動。除了具宣傳作用外，亦能成為極具吸金潛力的娛樂發展。而近日推出的Wes Anderson全新電影Asteroid City，便與Universal Pictures於180 Studios舉行Wes Anderson — Asteroid City臨場體驗展（A）。

美國導演Wes Anderson除了出名古怪荒誕劇情外，另一個簽名式是其鏡頭構圖及美指，甚至有以他的美學為基礎的AI濾鏡。這個體驗展除了展出一系列戲服及道具外，亦有部分電影片段及對白（B），並重現了不少細緻場景，如劇中的martini雞尾酒販賣機（C）和「自助賣地機」、道具火車（D），以及片中無聊但重要的配角交通管理雀The Roadrunner木偶（E）。為了令整個體驗更完整，展覽尾段亦特別設置了劇中1950年代風格的家庭式餐廳Luncheonette（F）讓人大快朵頤，強調走入電影世界中的超現實體驗。●

Wes Anderson — Asteroid City臨場體驗展

日期︰即日至7月30日

地址︰180 Studios

180 The Strand, London WC2R 1EA

網址︰www.180studios.com/asteroid-city

文：Dawn Hung

[Feature]

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