倫敦時裝周 加入畢業生預覽展 連繫時裝人才 與業界接軌

現時全英國有約120多間或大或小有提供時裝設計課程的學府，當中有32間與英國時裝協會旗下的時裝學院協會（Colleges Council）有所連繫。6月倫敦時裝周期間，除了舉行Graduate Preview Day外，亦有多間學府舉行畢業時裝展，包括 University of Westminister、University of East London及Ravensbourne University London，當中有不少不錯作品。由Graduate Fashion Foundation主理的Graduate Fashion Week，則於倫敦時裝周後接力舉行。

歐洲畢業生離英發展

自從英國脫歐後，英國時裝人才亦面對畢業生外流的局面，特別是不少歐洲畢業生離英發展。如個人看好的Central Saint Martins畢業生Niccolò Pasqualetti便轉移到巴黎及意大利，又或是不少英國品牌如JORDANLUCA亦移師米蘭發布最新系列。英國時裝協會需要思量這種「另類」人才流失的問題。

英國時裝協會首席執行官Caroline Rush說︰「對我們來說，今季是一個實驗，因為時裝周及畢業展其實各有各的業界功能。畢業展大多是為畢業生找尋工作的機會，而時裝周則主力於商機如買手等，面對的重點群眾有所不同，所以才會分開舉行。現時我們旗下的時裝學院協會與約30多間，特別是提供時裝碩士課程的學院合作，要將他們全安排於倫敦時裝周展出在時間上亦具挑戰，所以我們今季時裝周便特設畢業生預覽展，選了個別學院參加，強調學院與時裝人才的連繫。其實兩者是整個『人才生產線』的重要部分，我們希望與學院合作讓人才能順利接軌，平穩地走入時裝業。」

保留人才方案：資助、獎項及人才簽證

時裝設計師是英國重要的軟實力輸出，而英國時裝協會亦有不少保留人才的方案，例如各式資助、設計獎項，以及人才簽證等。背景上，倫敦是全球獨特的文化融會點，也是設計師留守英倫的主要因素之一。Caroline Rush分享他的觀察︰「我真誠地認為英國的時裝教育及人才別具潛力。但同時因為我們擁有與別不同的創意，亦讓本地業內競爭更為熾烈。我們業內有不少相關討論，亦為時裝周不斷突破創新而感到自豪。作為創意體系的一部分，需要思考如何在某個地方脫穎而出。以時裝業同樣發達的米蘭為例，我喜歡意大利時尚界在工藝上不斷突破界限。如果你在英國接受過教育，並到那裏展示作品或發展，這個發展組合能讓你走得更高更遠。相對而言，單以創意在英國突圍的阻力便相對地大。但在英國發展的好處，是能看到同儕不斷在創意上推陳出新，訓練出來的創意更具持久力。因此我們在英國時尚大獎典禮時，能看到散佈於各地的『校友』回來聚首一堂，並支持新一代設計師，不僅有利於英國時裝業，也有利於整個時尚生態系統。」●

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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