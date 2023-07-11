明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

6A爸媽：新手爸媽的6A手冊

【明報專訊】當孩子出生那一刻，一切都是美好的。那一刻，新手爸媽仍未體會為人父母的責任與難處。除了無時無刻照顧眼前呢嚿粉糰外，還要預備日後勞心勞力的付出。新手爸媽在剛就任時，還未想像到教養的壓力，單單埋身照顧已經非常辛苦。而我們提倡的6A教養模式，最着重的就是關係建立。很多家長都會問，人仔細細，如何運用6A？

表達無條件的愛最佳時機

當寶寶出世後，未必在感官上完全感受到父母的存在。可是他們卻以最真誠及直接的方式感受我們無條件的愛。

無條件的愛是無條件的接納，就算孩子的外貌怎樣，能力高低也阻擋不了我們的愛。我們對於寶寶可能有意想不到的耐性，接納他們的一切要求。因為我們知道，他們還未懂得表達，反正跟他們計較也沒有用處，倒不如接納他們的要求，反而令自己更易照顧和相處。

反思當孩子長大時，他們跟我們的種種「互動」未必是我們喜歡遇見的，那些衝擊使我們的接納程度降低。所以當新手父母都把焦點放在照顧上，對孩子的耐性、容忍度較高，就更容易表達無條件的愛與接納。

讚賞無限制 建立感情基礎

孩子聽力未成熟，我們的言語讚賞他們未必直接明白。但讚賞的寶貴並不在於言語，很多時也超越言語，表達出聽不到的讚賞。例如在我們讚賞的時候，面部總是帶着微笑，那些滿足的表情，寶寶看起來會感覺親切，感到認同和接納。所以我們不要吝嗇對孩子展露笑容，那些無言的讚賞，會深深地刻劃在孩子腦海中，成為你們的感情基礎。

能夠關愛孩子的時間十分短暫，錯過了黃金期，想追回便十分困難。我們很愛寶寶，但跟寶寶相處的時候，除了要照顧十足之外，更重要是把我們的愛和感受傳達給孩子。或許他們還未懂得跟我們溝通，但溝通遠超於言語限制，跟他們說一聲肯定的言辭，給他們一個擁抱、一個親吻或一些簡單互動，都能夠表達我們對寶寶的關愛。

寶貴回憶刻劃在潛意識中

我們跟孩子相處的時候，也許還未跟他們有很多互動，但是每一個回憶都刻劃在寶寶的潛意識裏。當然寶寶長大後未必會把每個片段都記住，但那些因為寶貴回憶而產生的感情基礎告訴我們，我們的潛意識正在工作，當我們跟寶寶表達愛的時候，也是他們製造感性回憶的時候。

孩子長大後，為什麼要跟我們立界線呢？他們明知那條界線對付的就是自己，為什麼還要跟我們立界線不可？

孩子會跟我們立下界線，無非是跟我們有着親密關係。他們不願意因為破壞協議而損害彼此間關係，所以才要跟我們為着一些事訂下界線。由此看來，親密關係最容易建立的時候就在我們最容易表達無條件的愛的時候。那個基礎的來源就是新手父母，最容易跟寶寶建立的親密關係。所以祝福各位新手父母，在努力照顧孩子的時候，也不忘跟他們多親近，多些建立親密關係。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕6A品格教育 親子筆陣 名人KOL Vinic爸爸 6A爸媽

上 / 下一篇新聞