明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：夏日森林露營

【明報專訊】夏天其中一個家庭活動，就是野外露營，讓小朋友多接觸大自然，減少接觸「電子奶嘴」。我們最近便與一班朋友去了在Winnipeg北面約兩小時車程的Hecla，此處除了是露營熱點之外，也是釣魚和駕船出湖的好去處，每逢星期六日，都有不少人專程駕車到這裏參與不同的戶外活動。

小朋友化身「魔女」

在加拿大曼省，大部分營地都在森林之中，每個營地都有樹林包圍，私隱度十足；同時營地上大多設有一些小型遊樂場，可供小朋友玩耍。我們當日差不多下午2時多才到達目的地，正當一眾大人還說昆蟲多得嚇人，忙着準備燒烤爐為晚餐做準備之際，小朋友們已發揮他們的適應力，急不及待到樹林旁邊探索一番，還想出了意料之外的「新料理」。

在加拿大野外，經常會看到一些莓果，其中一種最常見到的莓果名為越橘，是一種紅色小顆粒，外形有點像黑莓的果實。作為香港人的固有概念，野外果實不應隨便拿來吃，不過有一次我去釣魚時遇到一些加拿大人，他們採集了這些越橘，更熱情地請我吃了一點，才發現這種甜中帶酸的果實原來也不錯。

這些越橘當然也逃不過一眾小朋友的眼睛，不同年紀的小朋友都開始走去收集這些果實。家長們看在眼裏，叮囑他們不要吃，但小朋友們當然不會就此罷休，於是開始準備為這些「食物」加工。首先有人拿出了一個小水桶，想要拿去裝滿水，不過他們都是8、9歲的小朋友，不夠力氣拿起水桶，結果把水倒滿一地。年紀較大的小朋友眼看如此，便上前幫手再次盛水，然後把水桶放好。

自備小龍門 一對一比賽

之後一眾小朋友開始把收集好的果實都放入水桶裏，再隨地執一條木條攪拌着，這就是他們特製的「夏日果汁特飲」。旁邊的小朋友看着，發現只有紅色，顏色不夠吸引，再隨手加些葉片進去，提升鮮艷度。在小朋友眼中，他們都成為了小廚師，不過在大人眼中，他們更像在提煉謎樣藥品的小魔女吧！幸好這班小朋友都算懂事，沒有叫父母們過去嘗一口，否則都不知道可以怎辦。

其實作為父母，都知道營地裏沒有什麼設施給小朋友玩，所以都準備了不少東西，例如吹氣氣球、排球、足球，有家長還特別帶了小型龍門，準備與小朋友一對一對賽。不少小朋友玩得樂此不疲，到吃飯時也只是吃了一點點，便急不及待繼續去玩。雖然在野外露宿比起在家辛苦，做飯也不及家中方便，但能讓小朋友發揮創意、活動身體，也是不錯的體驗。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕加拿大 加拿大生活 加拿大移民 親子筆陣 名人KOL 吳一鳴 荒失失在加家

上 / 下一篇新聞