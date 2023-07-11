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副刊
Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：暑期繪畫計劃：水墨

【明報專訊】踏入暑假，小朋友也應該放鬆一下，除了各適其適的暑期活動之外，在家中享受繪畫樂趣也是不錯選擇，既可鍛煉技巧，也能鞏固基礎。今期暫且擱下「呈分試專題」，延續上期「水墨」主題，誠邀大家齊來展開暑期繪畫計劃的步伐。

參考已故畫家阿虫作品

談到水墨畫，相信大家對已故畫家阿虫都不會感到陌生。他以輕鬆灑脫的筆觸描繪人生，內容往往反映出其豁達的性格，帶點自嘲之餘，也看到一點他隨遇而安的人生觀。

以往有學校引用他的作品，為日常視藝課堂的繪畫主題。由於作品版面不大，加上水墨畫的繪畫過程比起一般的繪畫素材（例如鉛筆素描和廣告彩）快捷，效果顯而易見，在濃淡變化的調子中加點色彩，利落的筆觸勾畫出無窮畫意。這素材對孩子來說也充滿新鮮感，有了探索的推動力，自然樂於練習。

建議繪畫步驟：

A.先對阿虫的水墨作品有基本了解，資料蒐集不可缺少。

B.將預算繪畫的內容透過鉛筆草圖來作基本確認。

C.正式繪畫前，先試試水墨的濃淡變化和預算採用的色彩效果。

D.水墨畫不用事先起稿，直接落筆就可以，但失誤了無法修改，建議重畫更方便。個人認為這次繪畫練習，隨心一點就可以，放下拘謹，享受阿虫前輩充滿個性的繪畫風格便很足夠。

我以一個小六學生的水墨練習作品，作為今期主題的圖例參考。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕水墨畫 阿虫 視藝 視藝科 水墨 親子筆陣 童繪遊樂場

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