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副刊
Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

客座隨筆：孩子與工人姐姐分離

【明報專訊】現今的家庭，很多父母也因為工作，需要聘請工人姐姐照顧孩子，在我們家也不例外，我的2名兒女——4歲半的女兒Hayley及2歲大的兒子Hanson也是由工人姐姐Rosita照顧，而爸爸媽媽則出外工作。

始終工人姐姐是來港打工，總有一天需要離開，大約半年前，Rosita表示，需要回到菲律賓照顧家人，選擇不再續約，向我們請辭了。還記得，姐姐當時是在WhatsApp通知我們，收到這個消息，我和太太初時也會擔心，如何處理兒女的分離情緒，並需要向兒女作出預告，因為姐姐非常疼惜我們的一對兒女，尤其是她已經照顧了4年的Hayley，由她出生1個月，姐姐便來到我們家，看着女兒由咿咿呀呀叫，到識爬、轉身、行路，直至現在跳跳紮紮，與我們你一言我一語，姐姐也是一一見證着。

解釋因由 幫助適應

姐姐每天的工作更是要照顧孩子的起居飲食，煮飯給兒女吃，與他們到遊樂場玩，送他們上學，學興趣班，陪伴他們洗澡，說故事，與他們一起睡覺。Rosita就像他們的親人一樣，與我們在同一屋簷下生活了4年之多。去年的10月，在Hayley生日的前幾天，Rosita知道Hayley喜歡公主，還買了一個公主背包給Hayley，由此可見，Rosita對Hayley的疼愛之情。

當我們第一次告知Hayley，Rosita需要回到菲律賓，不再在我們家工作的時侯，Hayley便已經嚎哭了，表示自己真的很喜歡auntie，不願auntie回到菲律賓，當天晚上，姐姐與Hayley擁抱着，一起哭了，場面十分感人。

或許每個人的長大，其中一件事，就是要學懂面對別離，相信有不少孩子，也好像Hayley一樣，要處理離別之情，並需要一段時間適應。在此，可以向大家分享幾個要點，讓孩子可以將自己的情感好好表達出來，以及可以有更好的適應。

製作禮物 餞行表謝意

1.父母需要分工合作，多些陪伴孩子，在日常生活的各項照顧工作，避免長期都只靠工人姐姐照顧小朋友，多些陪伴兒女說故事，去遊樂場玩，一起睡覺，讓孩子感受到父母的愛一直都在，從而增加孩子的安全感。

2.小朋友知道工人姐姐要離開自己時，情緒可能會比較激動。父母可以先安撫孩子的情緒，等他們心情平靜之後，細心向他們解說，讓他們明白工人姐姐需要離開的原因。

3.父母可與孩子一起製作禮物，送給工人姐姐。我們便選擇了製作一本滿載美好回憶的相簿，以及讓Hayley、Hanson一起繪畫畫作，送給Rosita，讓他們可以藉此向姐姐表達謝意。

4.與孩子一起向工人姐姐說再見，而我們一家人除了與Rosita吃farewell晚餐之外，最後更一起送Rosita到機場，直接送行並送上祝福及好好擁抱。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一個努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕分離 工人姐姐 親子筆陣 陳顯庭 客座隨筆

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