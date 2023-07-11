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Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

增添父能量：建立恩威並施的父子關係

【明報專訊】若爸爸工作勤奮，為人正直，並在事業中發揮領導作用，相信在事業除了取得成功，亦贏得別人尊重。然而諷刺的是，當爸爸回到家中，最應該尊重他的人——他的兒子卻不尊重他，為什麼呢？

曾聽過某個爸爸分享，因現在的管教方式已與以往的大相逕庭，他也很努力學習如何做一個好爸爸，所以與仍就讀幼稚園的兒子相處時，盡量希望讓兒子感受到父愛，即使兒子故意用身體碰撞甚至出手表達不滿，爸爸都以笑容遮掩心中的尷尬和悲傷。久而久之，兒子變得愈來愈不懂得尊重，爸爸在管教上亦舉步維艱。究竟爸爸應該怎樣拿揑與兒子關係的界線？筆者希望與爸爸分享3個貼士。

1.爸爸是兒子的師父

英國劍橋大學的心理學教授Michael E. Lamb在他出版的書籍The Role of the Father in Child Development分享了8個爸爸重要的角色，他指出其中一個角色就是爸爸是兒子的師父，意思是爸爸應該與兒子交流不同的想法、將自己畢生的技能傳授予他，以及在兒子成長中和需要幫助時提供意見。正所謂「一日為師，終身為父」，爸爸在教授兒子技能、提供意見時，更重要的是教會兒子學懂尊重，亦是師徒關係中的「尊師重道」。爸爸作為一個家庭的領袖和兒子的導師，這父子關係可能是任何家庭中最親密和重要的關係之一。所以在家庭中，兒子基本對爸爸、媽媽、長輩要尊重，在家庭外對其他人如是。

2.訂立愛的界線

有些爸爸希望兒子對待自己好像朋友一般，因為朋友之間能無所不談。美國加州大學的研究發現，爸爸只要主動與兒子溝通，並傾聽他們的意見和想法，就足以建立互相尊重和坦誠溝通的關係，這種關係亦有利於執行管教。所以，爸爸與兒子溝通時不需要刻意以討好或低聲下氣的方式，甚至放下爸爸原有的角色去與兒子溝通。請爸爸與兒子訂立清晰的界線，讓兒子明白訂立父子間界線的目的全是因為出於愛和保護。若兒子在表達或行為上超越了這條愛的界線，爸爸是有責任清晰表達和教導兒子如何才是正確和尊重的方法，這亦是對兒子成長中最有利的界線。

3.家庭內外始終如一

北京大學的研究表明，父親可以在家庭教育中充當良好的榜樣，透過自己的行為和操守來影響兒子。兒子是觀察大師，若爸爸裏外不一，這會讓兒子感到很疑惑。試想想，若兒子親眼看見你在飯局中對朋輩表現得彬彬有禮，但回到家後卻聽到你在朋輩背後說三道四，兒子會對你留下什麼印象？因此，爸爸必須在家庭內外始終如一才能贏得兒子的尊重。當兒子見到爸爸有良好的職業道德，願意以慈善捐贈或親身參與義工去幫助弱勢社群，在人前人後都是積極地對別人表達欣賞，這些都有助於培養兒子學會尊重的性格。

隨着社會進步，坊間對父子如何建立關係也有不同的論述，然而，互相尊重是維持良好父子關係的基礎之一。因此鼓勵爸爸們，在管教中恩威並施，努力獲取兒子的尊重，在兒子的成長中積極發揮爸爸的角色。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃格平 增添父能量

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