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Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

國際親子台：童心最珍貴

【明報專訊】剛剛參加小女兒的幼稚園畢業禮，全校6班畢業小朋友也有份參與大匯演。全場父母都非常投入，大家也覺得6歲的小人兒在整個上午跑跑跳跳，又要記走位，又要記台詞，殊不容易。曾有帶領教會小朋友十多年參與兒童主日學的經驗，每年聖誕節均會有活動演出。打從那時起，我便明白，工作人員及教師在孩子表演中所付出的辛勞，不會少於孩子。因此，當觀賞孩子匯演時，除了對小朋友表達欣賞之餘，更想對教師表達感謝。

畢業大匯演「蝦碌」惹笑

如何公平地分配孩子的角色已是一大難度。記得兩年前曾聽過有些教師分享過，白雪公主的故事怎也湊不夠7個小矮人，原因是所有女孩子都要做公主，根本沒有小矮人存在。現在一級百多名學生，如何令每人都有均等的演出機會，同時又能因材施教地安排表演，這既是考驗教師對孩子的能力認知，也是考驗家長對教師的信任。

在幼稚園的表演，最難得的部分，是讓他們繼續他們年齡應有的童真，同時也讓他們有挑戰的機會。所以安排參與的部分，既要帶點難度，也要合乎能力；既要他們努力排練，也要讓他們表現自我的一面。

校長在致辭時說了一番話，我覺得很有意思。校長當然先是肯定每個孩子的辛勞及付出，然後她問大家是否有見到孩子在表演打鼓時，跌了鼓棒？有否看見有孩子在跳舞時走錯了位，又跳錯了舞步？

對，大家都看見了。然後你猜家長與孩子的反應分別是怎樣的？家長看到「蝦碌」的情况都笑了起來，因為看到孩子跌下鼓棒時，很努力想要找回棒子的樣子，真的很可愛，所以大家都忍不住開心地笑了。

孩子呢？在跳錯了舞時，又是怎麼樣的，是站在原地哭起來嗎？不，他們就努力找回合作的伙伴，或嘗試跑入後台，然後再過一會，又出場再跳。

跌倒站起來 重新再出發

如果你問，畢業大匯演最大的作用是什麼？坦白說，並不是要孩子毫無錯誤地完成演出。而是，讓孩子經歷跌了就重新站起來，錯了就重新再跳過的經驗。

這些才是成長的重要歷程，當我們從小接受，人生總有跌倒或失敗的時刻，並在家人及朋友的接納與合作中，重新再出發，這才是寶貴的成長課。

當我們成長後，大家都可能會忘記，人生本來就是如此簡單美好。錯了就如此簡單，面對就好，對大人及小朋友而言，也是如此。人生沒有很複雜的功課，複雜很多時是源於我們忘了初心，忘了最基本的知錯能改之道，並忘了孩子的心才是人生最珍貴的禮物。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕親子筆陣 國際親子台

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