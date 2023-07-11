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副刊
Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：溝通之門如何重啟？

【明報專訊】一次家長見面，俊宏的爸爸顯得憂心忡忡，他說：「我每日感到最大壓力的事就是叫他出房門食飯……」

爸爸回憶上年7月俊宏接過DSE的成績單後，他成績未如理想，需要在原校重讀。往後，俊宏總是留在自己的房間裏，只有吃飯時才會出來。

每當爸爸想跟俊宏傾談時，他都說：「我不想談。」

家裏的氣氛變得緊張，爸爸總是要大嗓門地叫俊宏出來吃飯，有時俊宏不回應，爸爸就忍不住責罵他。

時間一天一天過去，俊宏像是封閉了自己，父親不明白，是自己對兒子做錯了什麼？為何兒子突然變了另一個人似的？

DSE未如理想 自覺是失敗者

後來，俊宏來到我中心，在與一班同路人的互動下，他的心慢慢被軟化。俊宏形容自己是一個「loser」（失敗者），因為他身邊的同學都是尖子，他覺得自己毫無用處，然而他過去沒有放棄，一直有溫習和去補習，但當接到成績單後，他判斷自己的努力是徒然的，早知一早放棄更好。

他知道爸爸為他感到着急，經常問他：「你需要多些補習嗎？」、「你覺得要如何改善成績？」、「你今日有沒有溫習？」……俊宏很害怕面對爸爸，總是躲在房間裏逃避父母的追問，他覺得自己成為了他們的問題和負累。

與他爸爸傾談之下，原來他的焦急背後還有一份愧疚，他懊悔過去很少開口關心兒子，希望能與兒子有重啟溝通的機會。

勿焦急解決問題 表達關心點到即止

我請爸爸試着調整焦點，試着放下「解決問題」的焦點，先向兒子給予各種的建議和方法，也試着「點到即止」地表達關心，讓俊宏多了空間去消化和整頓思緒，使家庭氣氛緩和。

俊宏對爸爸的心情多了一份理解，感受到爸爸是「關心他」，不是「分析他的問題」。俊宏也明白自己的責任，試着表達自己的想法，而不是只想着「父母永遠不會明白自己」。

這看似是家庭的風暴，但歸根是始於對彼此的着緊和愛，當溝通重啟，一方多聆聽，一方多表達，定能讓彼此的心更貼近。

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

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