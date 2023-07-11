親子筆陣．蒲公英教室：善用人工智能 教學相得益彰

有些人認為AI背後有龐大的資料庫，在教學上有巨大的潛力，幫助學生更有效學習，例如AI可以根據每個學生的興趣和學習情况，向他們提供個性化的教學內容，讓每個學生都能夠得到最適合自己的學習體驗。此外，在學習過程中，AI還可以提供即時的反饋和指導，幫助學生更快地掌握知識和技能，大有裨益。

AI難演良師益友、引路人角色

不過，有些人則認為AI無法完全取代教師的功能。首先，教師不僅是知識的傳遞者，更是學生的良師益友和成長路上的引路人。教師除了教學外，在課堂和平日相處中能夠協助學生建立正確的學習態度和價值觀，並且在學生遇到困難和挫折時給予支持和鼓勵。筆者曾帶領學生參與森林活動，猶記得學生在參與樹屋活動時不敢攀爬高9米的樹屋，但在教師和同學的勉勵及支持下，他們最終也能完成該次任務，這些實際鼓勵並非AI能做到。其次，教師還能夠根據學生的能力、學習風格和興趣愛好，提供更加全面和深入的教學內容和學習體驗。我校教師在教授時，常以活動推動教學，包括帶領小二學生走到山野間，使用指南針，掌握方向等數學概念，協助學生鞏固課堂所學。再者，教師還能夠激發學生的創造力和想像力，引導學生思考和探索，培養學生的獨立思考能力和問題解決能力。例如在視藝課時，學生偶爾會遇到無法下筆的情况，想不到創作題材，而教師正可適時提供指導，引導學生從日常生活中尋找創作的靈感，以及在學生不懂如何創作時親手教導學生，而這些教學活動正是AI無法做到的。最後，AI無法做到情感支援。由於家庭和朋輩等因素，學生偶爾會出現情緒問題，教師需要即時安撫學生情緒和了解事情經過，甚或要與家長商討對策，處理學生的問題。AI或許能夠提供冰冷的解決方法，卻無法如教師一般作出實際行動，以應對問題。

輔助教學 減省準備教材時間

由此可見，AI的確無法完全取代教師的功能，但並不代表它在教育上毫無功用。與其將它視為教師的代替品，倒不如將其視為教師的輔助工具，幫助教師更好地教學。例如在準備教材上，教師可通過AI技術擬定課堂大綱、製作課堂練習、工作紙和投影片等，之後教師再按教學需要修正，減省他們在準備教材上的時間，而在課堂上亦可善用AI的體驗性和互動性，提升學生的學習興趣和參與度，與教師相輔相成。

AI在近年來快速發展，逐漸滲入各行各業，對教育界的影響亦是無可避免。若教師可以善用AI技術，互相補足，相信在未來的教學上，AI將成為教師的得力助手，有助提升學生的學習表現。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第457期]