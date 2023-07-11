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Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

好去處：逾萬呎teamLab香港開幕 闖高山低谷 追光逐影與魚共舞

【明報專訊】香港終於有teamLab喇！喜愛拍照或互動藝術的大小朋友，對teamLab一定不會陌生，繼世界各地大大小小的常設及期間限定美術館後，teamLab團隊終來到香港，為大小朋友帶來6個適合打卡又非常好玩的互動體驗，讓大家寫意地浸沉在藝術的世界。

文︰顏燕雯

小模特兒：Yoyo Fan

「teamLab共創！未來園」選址九龍灣MegaBox，佔地逾萬呎，以面積來說，雖然比不上東京豐洲的「teamLab Planets」或「澳門 teamLab超自然空間」，但創作團隊特別為香港站精選了6個於世界各地廣受歡迎的活動，包含打卡、繪畫創作、互動遊戲等元素，足夠讓大小朋友樂上半天。

■INFO

teamLab 共創！未來園

日期：即日至2024年1月14日

時間：周一至五下午2:00至晚上10:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上10:00

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

票價：成人$220、3至11歲兒童$180，另設家庭票$560起

購票網站：FWD MAX生活體驗平台（fwdmax.fwd.com.hk）、Trip.com（bitly.ws/Hny7

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

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