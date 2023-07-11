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Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

家家有禮：防蚊手環 有型實用

【明報專訊】夏天帶豆丁出街玩，不但要做足防曬，防蚊措施亦不可少。除了傳統的驅蚊貼和蚊怕水，爸媽們不妨考慮有型又實用的防蚊手環及防蚊扣。

法國天然防蚊品牌Parakito推出了一系列以天然成分製成、不含酒精、不含避蚊胺（DEET）的純植物活性成分驅蚊產品，其中Diffuz佩戴系列防蚊手環及防蚊扣聲稱採用DiffuControl-System專利技術，毋須與肌膚直接接觸，適合皮膚敏感、孕婦或3歲以上兒童，可掛在手袋、嬰兒車上，或是戴在手腕或腳踝上，甚至直接放在野餐枱上使用。每個Parakito Diffuz套裝均附一條手環或一個防蚊扣及2片驅蚊片，只要打開注滿精油的驅蚊片並放入防水的手環或防蚊扣中，效用隨即發揮，聲稱可提供長達15天的防蚊保護。而且兒童防蚊手環款式備有多種圖案及顏色，3至7歲的幼童可以選擇羊駝、巨嘴鳥、怪獸和綠色恐龍的俏皮圖案；7室10歲的兒童可以選擇獨角獸、彩虹、太空和鯊魚圖案；而10至14歲的青少年可以選擇熱帶樹葉、藍色迷彩、塗鴉和神秘圖案，更有網上限定獨家款式。

此外品牌亦設有其他防蚊及止痕產品，如於法國製造的Derm系列，其含甜杏仁和乳木果油的防蟲驅蚊噴霧，適合12個月或以上嬰兒及敏感肌膚人士；另外還有止痕紓緩軟膏、走珠式止痕紓緩啫喱筆等，適合全家人日常或旅行時傍身。

銷售點：網上商店www.parakito.com及LOG-ON

■送Diffuz佩戴系列防蚊手環

Parakito送出Diffuz佩戴系列防蚊手環予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲兒童系列防蚊手環及成人防蚊手環各一份（款式隨機）。有興趣的讀者請於7月14日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：Parakito是哪個國家的品牌？

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕止痕 防蚊 送禮

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