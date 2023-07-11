採訪手記：為旅費儲蓄 培養小朋友金錢觀

旅途中最好用現鈔

前兩期，我們探討過暑假帶豆丁去旅行要注意的事項，今期延續這個話題，不過，就從理財的角度出發。跟前小學校長、財商教育課程顧問關顯彬（Johnny）做訪問，得到兩個重要的啟發︰一是以後親子旅行，盡可能帶備現鈔；二是重新定義小朋友利市錢的用途！

Johnny指出，家長透過電子貨幣處理機票和住宿兩筆最大的旅行開支後，在旅途中，就最好盡量使用現鈔，「當小朋友的金錢觀未成熟前，其實父母不宜經常在他們面前使用信用卡，因為在他們眼中，刷卡不過是數字上的移動，亦因為無實體金錢在手，孩子更難感受『錢用完就無』的滋味」。

勿讓孩子打利市錢主意

講開旅行使費多多，又特別容易勾起購物慾，遇上小朋友在旅途中扭買東西，或許很多家長都會像我這麼說︰「我唔買㗎，要買就用你自己利市錢啦！」但Johnny認為這樣處理並不恰當，容易令小朋友常打利市錢的主意。「我自己就規定子女，每年要把50%至60%利市錢儲蓄在銀行，並採取『有入無出』的政策，希望透過穩定的投資，滾大這筆錢，令到他們18歲以後，有一筆屬於他們的資產。我亦不容許子女在儲蓄過程中，無故找些理由去動用這些錢。」因此，他說，最務實的做法，是鼓勵孩子事先為旅費儲蓄，儲夠錢才消費。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第457期]