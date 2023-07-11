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Happy PaMa 教得樂 第457期

Happy Pa Ma

迎接暑假：自製假期時間表 增進財務智商 小豆丁做規劃 善用暑假踢走懶散

【明報專訊】快要放暑假了，小豆丁終於可以暫時告別朝早趕返學、晚上趕功課的辛酸日子，在未來一個多月，盡情玩餐飽，真是想起都超級興奮啊！暑假放輕鬆，乃人之常情，但如何不演變成頹廢度日，便要靠事先做好假期規劃了。此外，不少家庭都會趁暑假外遊，這個亦是孩子學習理財的大好機會，令旅途的CP值大增！

文︰沈雅詩

不硬性規定 劃分早午晚即可

暑假悠悠長，用得其所的話，有助孩子身心發展；反之，隨時會養成懶散怠慢的態度，之後要在新學年重拾有規律的生活，就非常困難了。香港青年協會家長全動網單位主任凌婉君（Jessica）建議家長，要給子女擬定假期時間表，「不是說要硬繃繃規定早上9時至10時做什麼、10時至11時又做什麼那樣子，始終暑假的目的，是想孩子有充分的休息及以輕鬆的心理狀態，去迎接新一學年，因此在編制假期時間表時，也鼓勵彈性些，以『上午』、『下午』及『晚上』劃分就可以了」。

涵蓋休息、興趣、學習、親子

雖然時間上可以寬鬆彈性，但Jessica指出，內容上就應該同時涵蓋4部分，「最理想是每天都要有休息時間、興趣培訓時間、學習進修時間和親子時間」。她特別提到，在休息時間，不妨容讓孩子作主，由他們做自己喜歡的事情，家長不宜過分干預。但萬一小朋友每天只選擇做單一活動，例如「放題式」打機、看電視，那便需要「插手」，「要視乎年紀，假如對象是學前幼童或初小學生，可給他們2至3個活動選項，既做到『有得揀』，也確保無論他們選擇什麼，都是合乎家長心意的；至於高小甚至是中學生，可多用開放式的提問，了解他們的興趣所在，跟子女一起發掘適合在休息時間內進行的各種玩意」。

「有商有量」，是親子溝通的大前提，「如果這個時間表是小朋友有份參與規劃、大家一起商討出來的，我相信，他們會較樂意遵守，所以，無論孩子什麼年紀，都應該給他們參與過程，只是程度上可能有不同」。Jessica續稱，年紀愈小的孩子，最好有一個清晰、形象化的時間表，「用紙張，把各項編排畫出來或列印出來，貼在當眼處，代表着大家的共識」。年齡稍長的，雖然未必需要這種視覺提示，但也建議簡單記錄在白板上，那小朋友會相對容易掌握每天的流程，有助時間管理。

談到在暑假，一家人會有較多相處的空間和時間，Jessica提議可借助一些親子活動，增進彼此感情之餘，也同時提升小朋友的自理能力，「正如剛才所說，假期時間表是每天都需要有親子時間、作親子活動的。但什麼是親子活動呢？範圍可以很廣泛，不單指郊遊或在家玩桌遊等，就是一起做家務、一起執拾家居、一起製作晚餐等，都是很好的親子活動，而且在過程中，小朋都會學習到很多生活技能，對成長發展很有幫助」。

藉外遊培育財商 養成儲蓄好習慣

暑假是親子旅遊的黃金檔期，尤其今年大部分國家的出入境防疫措施已經取消，相信不少家庭都會趁此時段外遊。事實上，家庭旅行不單是一家人歡聚減壓的好節目，也是培育小朋友財務智商（財商）的良機。

讓孩子參與金錢規劃

前小學校長、財商教育課程顧問關顯彬（Johnny）表示，兒童財商教育有8個導向，由幼兒到初中，在不同階段都有不同的學習重點，而經歷一次外遊，便可同時接觸到認識金錢、儲蓄、消費、分享、預算和保護合共5個層面。但前設是家長需要改變以往家庭旅行的模式，不再提供「全包宴」，而是需要孩子作出適當的準備，包括金錢上的規劃和參與。

Johnny以自己的經驗為例，在兒女都升上小學後，他和太太便特意在暑假外遊時，注入財商學習元素。「某年，我們計劃好下個暑假去台灣旅遊，於是開學不久，一家四口便一起為這個目標儲錢」。他憶述，當時家中設有4個錢箱，每人一個，雖然兩兄妹的零用錢有限，亦只要求他們每星期儲蓄5元，但這個舉動意義重大。

「要儲蓄成功，必須有清晰目標，但可惜的是，很多時小朋友想得到的東西，父母統統給買下來，變相扼殺了他們學習儲蓄的機會。其實，能夠用自己的錢，去買自己想要的東西或成就自己想見到的畫面，是人生一份成就來的。」Johnny補充，只要孩子嘗過一次成功儲蓄的滋味，就會有動力繼續嘗試，形成習慣後，便一生受用。

一趟家庭旅行，使費可不少，Johnny說，家長的儲蓄，主要用來承擔機票、食宿等相對龐大的項目開支，而小朋友的儲蓄，則用於他們購買手信及自己想消費的項目上，「孩子想買手信送給同學、老師，不應該由父母付款包辦，因為這個牽涉到財商的『金錢分享』概念，應該交回小朋友自己負責，那他們自會細心草擬送贈名單。此外，在旅途中，總有些東西或遊戲消費，是爸爸、媽媽不想掏腰包，但孩子又很想得到的，那就要用他們自己口袋的錢了」。

說到買手信，Johnny認為，小朋友可從中學習分辨「價值」和「價格」。「『價值』是物品的功能和它帶來的意義；『價格』是物品的標價。」他向來教導子女購買手信以兩個原則，「一是香港買不到的；二是這件物品，會令對方記起自己」，而並非單從「價格」去看，將貨就價。「當然，如果時間許可的話，選好紀念品後，再貨比三家，格價後再購買，這是最理想。」

現今不少人出門旅遊，都習慣使用電子消費，Johnny卻指出，這是兒童財商教育的大忌，他提醒家長在外遊時，盡可能兌換外幣現鈔給小朋友使用，一來可讓孩子見識不同貨幣，也可親身體驗什麼叫匯率，藉此認識旅遊國家和香港生活水平的分別；更重要的是，讓他們真實感受到實體貨幣的流向，「我們常說要『量入為出』，但若在旅途中經常使用電子貨幣，雖則很方便，不過，孩子就沒有『錢用完便無』的感覺，而且全程不用找贖、換算，他們根本毋須動腦筋」。

其他值得小朋友在旅行中學習的，還包括旅遊保險，這就是「保護金錢」的概念。Johnny說：「需要讓孩子知道，旅行期間，是有可能發生一些我們無法控制的壞事情的，例如不適入院、遇上交通意外等，並可能會招致很龐大的額外支出，因此出發前需要做好風險管理，借助購買旅遊保險，為一家人提供保障。」

可由本地遊開始訓練

隨着子女的年歲增加、外遊經驗愈來愈豐富，Johnny鼓勵家長開放更多空間讓他們參與，包括計劃行程及財政預算，亦可由本地遊開始，先小試牛刀，「家長可以提供一個消費額，讓小朋友設計一個包來回交通、早午兩餐及兩個景點的本地遊活動，讓他們學習基本的理財方法」。他坦言，這個是花時間、花心力的教育，「但假如家長認同理財是人生的必修課的話，那就算花多少時間和精力，都是值得去教曉孩子的」。

[Happy PaMa 教得樂 第457期]

相關字詞﹕旅遊 時間表 理財 暑假 親子

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