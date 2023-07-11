繞巨鴨打卡 泛舟大橋下 便攜獨木舟袋出街隨時出海

有10多年划獨木舟經驗的Michael，原來一早已看中便攜式獨木舟，「我有個心願，希望用獨木舟遊勻全香港。如果買一隻傳統獨木舟，只可租一個固定地方擺放，每次都要從同一地點出發，就無可能完成大計，所以7、8年前已開始購入便攜式獨木舟，貪（其）可以用私家車或其他交通工具運送到目的地附近才落水」。就例如早前他多次出動探橡皮鴨，便是將獨木舟運送到天后才落水，約需20分鐘便划到黃鴨旁邊，非常方便。

積木式不夠便攜 充氣式不夠耐用

Michael買過3款便攜式獨木舟，第一款是積木（modular）款式，即艇身分拆為船頭、座艙及船尾3節，使用時將它們扣在一起；他說這種獨木舟在組合前有一定體積，仍然不適合帶着四處走。他後來買一款充氣（inflatable）獨木舟，「放氣後捲得較細，雖然略重但都算方便搬移，所以用了1年多，完成過十幾次旅程」。不過，他說由於航行距離較長，途中有可能遇上較大風浪；又或者划到接近岸邊地帶時，充氣獨木舟的聚氯乙烯（PVC）塑膠物料會被礁石或蠔殼刮破，所以一直物色更安全的便攜式獨木舟。

「我很久以前已留意到外國有一個摺疊式（foldable）獨木舟品牌Oru Kayak，創辦人採用質地較硬的聚丙烯（polypropylene）物料製作艇身，感覺較安全。最初它只是一項眾籌項目，所以當時香港未有代理。直到2016年，我在二手購物平台發現有香港用家出售兩艘獨木舟，於是我就一口氣買入」。Michael透露多年來先後買入8艘Oru的摺疊式獨木舟，原因並非它不夠耐用，最初買入的兩艘獨木舟在退役前已陪他出動過400次；瘋狂入手的真正原因是為了完成心願，需要拍檔相伴，「出海有一定危險，而且我去的路線比較另類，很少獨木舟會會組織活動，因此需要搵朋友互相照應。由於並非人人都有便攜式獨木舟，所以我就買多幾隻，就算多幾個人想一齊出海都無問題」。

近距離睇「珍寶」 跨灣大橋下打卡

記者很少划獨木舟，雖然很久之前已看上便攜式獨木舟可隨時隨地落水的優點，但一直只放在自己的「觀察清單」上，看見Michael出海探橡皮鴨，就有點悔恨自己為何遲遲未有行動。採訪時多口問他這些年還有什麼特別經歷？聽了更令自己揼心口，「除了探黃鴨，又試過近距離睇珍寶海鮮舫」，他笑說去年12月將軍澳跨灣連接路通車時，當其他人擠在橋上，他和朋友則可輕鬆地在橋下泛舟打卡，「最特別是Oru的摺疊式獨木舟採用半透明磨砂物料，中秋節時我們將燈放入艇內，感覺上好像划着燈籠出遊」……說着說着，一幕幕經歷在腦中構成畫面，聽得記者心癢難撓，因此特別邀請戶外運動用品店Protrek店舖主管伍家林及DECATHLON Catchment Sport Leader - Watersport專家Maggie Lo，介紹便攜式獨木舟的選購心得和使用貼士。

入門級二千多元起 限平靜海域用

如果想試玩便攜式獨木舟，現時香港主要有售充氣及摺疊式兩種，最入門的款式售二千多至八千元，只適合休閒式玩法，即限於在平靜海域及較近岸邊使用，而且航程一般不會超過10公里。

而在使用獨木舟的法規方面，海事處回覆，「根據《商船（本地船隻）條例》（第548章）第10條，獨木舟、沙灘租賃艇、帆板及小艇等純為遊樂用途而使用、沒有裝設引擎及海事處處長認為是不能裝設引擎的船隻，毋須向海事處申領牌照」，並可在香港水域內航行。伍家林分享說，「我自己會同朋友帶齊露營裝備，划獨木舟到遠少少的地方，有時可能玩足三日兩夜，夜晚在沙灘過夜。如果自己無獨木舟都幾難做到，因為傳統獨木舟賣過萬元一隻，未必有店舖肯長時間租給你」。

勿在沙灘拖艇 救生衣比助浮衣安全

至於使用上，Maggie說跟傳統獨木舟一樣，用家不可在地上或沙灘上拖行便攜式獨木舟，應將它抬起步入水中，直至水深及膝，並檢查清楚附近沒有礁石，才可把獨木舟放在水面，避免刮破艇身。她建議每次出海，除要做好防曬，亦要穿戴安全裝置，例如穿包趾及包踭的膠鞋，避免被尖石或蠔殼刮傷。不熟水性者應穿著救生衣，其後頸位置較助浮衣多了一個浮組，胸前浮物的體積亦較後背的大，可確保使用者下水後臉部及胸口均朝天浮起，即使不幸昏迷也可減少遇溺風險。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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