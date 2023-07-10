談痛說情：演奏優美樂章背後的痛

練習樂器看似是靜態活動，但當中牽涉不少肌肉關節活動，例如彈奏鋼琴時，要讓10隻指頭準確按動不同琴鍵，當中需要動用肩關節、手肘、手腕及手指關節；演奏小提琴時也得倚靠手臂不斷拉動琴弓，才能奏出悠揚樂韻。當關節持續地發力及活動，便有可能產生各種勞損，例如手指關節勞損、網球肘、肩關節炎等。

頭不正、肩不挺 致慢性痛症

此外，大部分樂器演奏都是由上肢操作。持續上肢活動，會令前方胸肌不斷收緊，結果雙肩向內靠攏，令背部弓起來形成「駝背」。還有不少人練習鋼琴時，為了看清琴鍵位置或置於前方的琴譜，總會不自覺把頭顱向前傾；或是在拉奏小提琴及吹奏長笛時，頭部長期傾側。這些種種「頭不正、肩不挺」的姿勢，會成為日後慢性痛症的源頭。難怪有調查發現，六成專業樂手均受到慢性痛症困擾，可見肌肉痠痛、關節疼痛不是老人家或運動員的「專利」。

作為媽媽，我支持孩子學習樂器，陶冶性情，發展多元興趣，習得一技傍身；但作為醫生，我也同時關注孩子的身心均衡發展，因此需要在樂器練習及保護肌肉關節中取得平衡，例如給予足夠休息，保持姿勢正確和強化肌肉。需要強化的肌肉不僅包括演奏樂器經常使用的上肢肌肉組，還有維持身體平衡的背部肌肉群，以及支撐上身挺直的核心肌肉群。

以小女為例，她一方面專注於長笛和鋼琴練習，另一方面我讓她練習瑜伽，既可增強臂力，也可強化背肌及核心肌肉群，糾正她「駝背」的問題。除了瑜伽，游泳也是可訓練全身肌肉的運動，讓整個身體也得到均衡鍛煉。

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文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）