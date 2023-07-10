瘤言情深：甲狀腺結節 5%屬惡性腫瘤

甲狀腺結節是甲狀腺內形成的腫塊或結節，表現為對稱、質地較硬的腫塊，可單發或多發。甲狀腺結節是臨牀常見病徵，各種甲狀腺疾病如甲狀腺增生、炎症、腫瘤都可能表現為甲狀腺結節。按照病理分為良性和惡性，其中良性結節比例較高，但惡性結節的可能也不能完全忽略。

細針穿刺活檢 較精確實惠

當診斷出有甲狀腺結節，不要驚慌，結節不等同於癌，大多數結節都是良性，只有5%是惡性腫瘤。病人首先要接受甲狀腺超聲波檢查，以確定結節性質、大小、形態等。如果超聲檢查結果無法確定結節性質，或需要細針穿刺活檢或其他影像學檢查，了解結節的病理特徵，並根據醫生最終診斷，建議是否需要手術治療。

超聲波檢查外，還有什麼檢查方法？甲狀腺功能試驗可以檢測甲狀腺是否功能紊亂；腫瘤標誌物檢測幫助醫生分析結節性質。

細針穿刺抽取活檢是較為精確且價格較實惠的評估方法。複檢時，如果結節體積增大了超過50%，建議細針穿刺抽取活檢，可以對結節作病理化驗。

以上幾種檢查方法都能提供更多信息，幫助醫生進一步評估甲狀腺結節性質，並選擇合適治療方案。

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文：張明智（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）