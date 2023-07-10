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健康

準醫護體驗死亡 躺進棺材反思生命

【明報專訊】醫學許多時只着重科學理論，疾病科學和心靈關顧很難兩者兼備，以往甚至會教導醫生，與病人及家屬保持一定距離。然而醫護不是看症機器，人心肉做，怎能沒有感情地只看病而不看人？

一場生死教育，讓醫護學生理解生命價值、尊重每一個生命，更願意理解病人和家屬的需要，在未來工作崗位上為身邊人帶來溫暖。

醫院每天看見生離死別，生命無常，有的很短暫，短得尚在母腹之中已離世，連世界的光也未看過；有的活得精彩，過百歲人生。

醫科和護士學生，將來在職場上肩負照顧病人、對抗疾病的神聖使命，接觸生老病死。即使醫學科技有多發達，無論是婦科、兒科或家庭醫學科，都總要面對生與死。

生死教育在醫學院不是必修課，許多醫科生和護士學生第一次接觸死亡，就是在畢業後的實習期。他們要應對病人死亡前的訴求、鑑定死亡、安撫家屬複雜情緒，還有自身的無力感、恐懼和壓力，都要學習如何消化和處理。

「人生最後課堂」 直視死亡

為了讓學生更早面對生死問題，理解生命意義，香港大學臨牀腫瘤科聯同深切治療醫學部臨牀副教授冼維正、生物醫學學院高級講師（解剖學）楊鑒、生死教育學會前主席陳丘敏如、靈實醫院前院牧黃民，舉辦了「人生最後課堂」工作坊，工作坊有5個主題：

1.什麼是死亡？死亡是人生的終結嗎？

2.如何預備死亡的來臨？死前的預備和生活質素

3.如何面對哀傷及跨越傷痛

4.大體老師：背後動人的故事

5.生死教育的歷史和理論

寫遺囑「扮死」 體會死者感受

完成工作坊後，25名學員到台灣考察，參觀金寶山日光苑和鄧麗君墓園，了解當地殮葬文化，大家都驚歎墓地規模和宏偉；到苗栗仁德醫專體驗「死亡」，學生分組角色扮演，一人扮演「往生者」，寫下遺囑和讀遺書，而另一人扮演家人，嘗試理解死者的感受；又與輔仁大學的師生交流，台灣同學第一身敘述自己患病經歷，香港學生分享面對家人死亡的體會；到烏來了解原居民文化，感受生活的美好，活在當下。

行程也參觀了台北護理學院癒花園。花園意念是針對人們面對失落時的心靈狀態而設計，規劃成3大區域：自我照護區、心靈諮商區、和解花園區；花園內的眼淚池（tear pool）和心願池（wish pool）由長約20米的水道貫穿，象徵悲傷歷程一如水流，必須經過洗滌、沉澱、過濾、流動等過程而邁向和解。

明白病人辛酸 更有同理心

來到樂山教養院，院友全是有嚴重殘障或自閉症人士，不能在家接受照顧，但看到院友的笑容和他們設計的畫作，全都美麗絕倫、顏色多彩，從中看到照顧人員的愛心和耐性，就明白生命或許有很多不完美，但保持內心溫柔，就會感受到那由心而發的笑容。

相信每個參加者都從中有所得益，在最後分享中，每個學員發言說出感受。有人說更了解自己，從悲傷中踏出了一步；有學員說更理解生命無常，學習珍惜與家人和朋友相處，製造更多快樂時刻；也有學員聽到病人親自說出患病經過和感受，更明白病人的辛酸和堅強，更有同理心。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

■學生感受：記掛一頓早餐一杯拿鐵

華人社會忌諱談論「死亡」，可是，它始終有一天會不請自來。 

 作為醫科生，在醫院都會稍微涉獵到生命的開始與終結，但我們閱歷尚淺，未能代入病人角色和心態，亦不能明白他們將死時最重視的事與物。俗語說「讀萬卷書不如行萬里路」，抱着這心態，我決定參加這次生死教育體驗遊。

 令我感受深刻是第二天行程，早上出發到苗栗仁德醫專。這死亡體驗，來台之前聽黃牧師輕輕提及過「將會有躺棺的體驗」，他還說「不恐怖的，有些人甚至舒服到在棺材裏睡着了」。他的輕描淡寫確是定心丸，我本來對這活動忐忑不安，也靜下心來迎接。這個死亡體驗非常獨特，仁德醫專作為全台第一間殯儀從業員專業訓練學校，特意設計了躺棺死亡體驗，讓同學深切體會到病人的心境。我換上壽衣，然後到一間安靜房間寫遺書，再在眾人面前讀出。

本來我以為自己對死亡看得很開，怎料讀完遺書，躺進棺材，一切靜下來時，才發現自己對活着這件事依依不捨。我還想繼續每天跟哥哥和媽媽一起吃早餐，想在課室和朋友見面和說笑，還想多坐一次過山車，多喝一杯全奶全糖拿鐵，多聽一首流行歌……不停下來，不去深思，我們就不會懂得珍惜一些簡單的快樂。每天觸手可及的幸福，在生命終結一刻就成為無法成真的夢囈。

經歷了這次死亡體驗，我學會了：工作不是忽略家人的藉口。我們應放慢腳步，活在當下，人生不需太匆匆。因為到了離別的那一刻才懂得停下來珍惜自己的親人，才是人生最大的遺憾。（節錄）

文：鄧方貽（香港大學六年級醫科生）

■學生感受：接納自己的脆弱

我在「人生最後課堂」領略到死亡的價值，深刻感受到這終結為人生賦予的力量。

工作坊其中一個活動是繪畫死亡，雖然看似簡單，但其實讓大家都走進內心深處，思考個人對死亡的認知。畫中每個細節，如顏色及線條，都不經意受人生經歷所影響，顯示了對死亡赤裸裸的體驗。此外，工作坊詳述大體老師計劃，醫科生可以細聽捐贈者及家屬作出決定的緣由及故事，對生死價值重新定位。疫情間，家屬得悉因處理大體老師的設施有限，無法捐出遺體時，頓時變得不知所措，可見整個計劃的重要。捐獻身體是釋懷，令死亡成為下一個開始。

在台灣交流時，到訪北護癒花園眼淚池，那時感受如泉湧，在淚光中想起乳癌晚期的婆婆。醫生對病人感情投放向來是具爭議的話題，然而在宏偉的噴泉前，哭泣不再顯得軟弱，反而是股強大的力量。醫生也是人，接納自己的脆弱實際上讓身心更強大，因為唯有愛惜自己，才有能力守護他人。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳梓桐（香港大學一年級醫科生）

編輯：梁小玲

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