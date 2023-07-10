明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

醫言有理：新冠病毒揮之不去

【明報專訊】新冠疫情稍退，社會逐漸回復常態。而近期感染新冠病毒的患者數字反覆，幸而大多屬輕症，一般很快康復；免疫力低的一群仍要小心，感染後病情可能較嚴重，必須依時注射新冠疫苗。

乳癌康復者中招 血小板歸零

50歲陳太多年前曾患乳癌，經治療後順利康復。早前感染新冠病毒，1星期後不停流鼻血。驗血顯示血小板數量急降至接近零，情况危急；幸而新冠病毒核酸檢測已轉為陰性，血液內新冠病毒抗體水平極高。骨髓活檢顯示骨髓功能正常，確診急性免疫性血小板減少症（acute immune thrombocytopenia），相信與早前新冠病毒感染有關。陳太體內免疫系統嚴重失調，攻擊自己的血小板，令其數量急降。醫生為陳太靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immunoglobulin），阻止血小板在脾臟迅速凋亡，從而延長血小板壽命；又處方大劑量類固醇，抑制陳太的免疫系統，阻止免疫細胞攻擊血小板。治療很快已見成效，但血小板數量仍然反覆；醫生再處方艾曲波帕（eltrombopag），刺激骨髓製造更多血小板，補充消耗。陳太的血小板數量反覆向上，達安全水平，但仍未算穩定。

B細胞負責製造抗體，細胞表面有CD20蛋白；利妥昔（rituximab）是針對CD20蛋白的藥用單克隆抗體（monoclonal antibody），能有效消滅體內B細胞，使對付血小板的抗體水平下降，可令血小板數量回升，是治療免疫性血小板減少症的另一選擇。

切除脾臟 延血小板壽命

脾臟乃血小板凋亡之地，脾臟切除手術（splenectomy）可延長體內血小板壽命，令血小板數量上升，因此可作治療免疫性血小板減少症之用。脾臟切除手術後患者扺抗力較弱，易受某些細菌感染，例如肺炎鏈球菌（pneumococcus），手術前宜先行注射相關疫苗，可降術後感染風險。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

相關字詞﹕免疫系統 血小板 血液及血液腫瘤科 梁憲孫 新冠 乳癌 新冠病毒

上 / 下一篇新聞