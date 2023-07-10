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副刊

健康

兒言自得：醫生的態度

【明報專訊】以前一些有名氣的中醫館或藥局，名字都有「堂」字，好像香港人熟悉的「同仁堂」、「仁愛堂」、「李眾勝堂」等。這「堂」字的由來，據說源於東漢末年，人稱「醫聖」的張仲景。他早年學醫，後來入仕官至長沙太守，但仍不忘行醫濟世，公務之餘就坐在公堂上看病。後來在特定醫館行醫的醫師，便稱為「坐堂」醫師，地位比沿街串門，醫無定所的走方郎中高得多。不知是不是這緣故，有些醫館名醫對待病人，也好像高高在上的官老爺一樣，態度驕矜不可一世，病人稍逆其意，「坐堂」老爺輕則給予面色，重則橫加責難，只差沒有打三十大板。我小時看的老中醫，也是官威十足，看病時總是翹着二郎腿，不停䟴腳，愛理不理地睥睨着病人，說話語氣卻權威得不得了，一點不容病人發問，莫說挑戰了。

中醫如此，西醫也不遑多讓。以前許多西醫，都以家長心態對待病人，很patronizing（態度居高臨下）。以前在香港當政府醫生，即使資歷最淺的，一律稱「醫官」（medical officer），這稱謂對升斗市民來說是何等威權。我曾見證我的老師輩醫生很不客氣地向病人說：「我係醫生你唔係，我講嘅說話你一定要聽。」我亦在門診部見過有女病人因怕難堪，不願在一大班醫學生前解衣讓講師檢查胸部，講師覺得顏面有損，勒令病人馬上滾蛋，逼她就範。

其實，不論中、西醫，相信大多數內心都是為病人好，但可能「醫者父母心」一語深入人心，醫者囑咐病人，就好像教子女一樣，「加多三錢肉緊」，卻令聽者心裏不舒服。但有些病人可能給罵慣了，對不罵病人的醫生反而缺乏信心，愈罵得狠的，愈其門如市。

醫學院訓練醫生溝通能力

到了今天，病人權益至上，病人自主也成了主流，醫生的威權大不如前。為了訓練醫生的溝通能力，醫學院更添了溝通技巧（communication skills）、人際交往能力（interpersonal skills）等課程，醫學生除了要上理論課，還要模擬實踐，導師耳提面命，考臨牀試時和病人（或家人）溝通的表現也要打分。有了這些新課程，總以為醫患溝通會有所改善，但到了今天，醫務委員會仍收到許多有關醫生態度的投訴。

醫生和病人的關係，最重要是互信，達至互信的溝通態度，最重要是讓病人覺得醫生真誠。現代科技發達，什麼也講求電腦化，醫生看病時，只顧眼望電腦熒幕和鍵盤，對病人瞧也不瞧，莫說眼神接觸和肢體語言了，這又怎樣可能建立互信呢？還有一些醫生，以為口甜舌滑，阿諛奉承，像生意人般一味討好便可以得到病人的信任和歡心，也是大錯特錯。孔夫子的「巧言令色鮮矣仁」深入人心，不少醫生便因為「機關算盡太聰明，反算了卿卿性命」。當然，還有不少醫生自視過高，自己是elite（精英），病人是黎民百姓，這「超級自我」心態，當然也影響醫生對病人的態度。還有一些醫生，錯在「衰多口」，在不適當的時間說了不適當的話，因為例子太多，這裏也不宜敘述。

醫生向病人披露病情，以「真」為本，以「誠」為輔，希望是大家的共識。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

相關字詞﹕醫患矛盾 醫患關係 溝通技巧 醫學院 霍泰輝

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