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健康

補肝腎益精血 抗黃斑病變挽視力

【明報專訊】眼睛是我們的靈魂之窗，一旦患上眼疾，對日常生活帶來很多不便。

黃斑病變是個好發於中老年人的眼病，初期可見視力模糊、視物影像扭曲變形，嚴重時可致迅速失明。中醫認為肝腎精虧是引致老年黃斑病變的核心病機，而脾胃虛弱導致氣血不足，以及陰虛火旺，將會影響病情惡化。中醫通過調整臟腑機能，糾正失調，藉此穩定病情，盡可能保住患者的視力。

中央視力減退 視物扭曲

老年黃斑病變（age-related macular degeneration）是一種視網膜退化的疾病，好發在50歲後。黃斑病變按西醫分類有乾性和濕性兩種，臨牀上雖然大多數患者病情都屬於乾性，可是一旦惡化成濕性，便有可能迅速致盲。乾性期的常見症狀包括中央視力逐步減退，表現為中央視力模糊、視野中心出現暗點、視物扭曲變形等；濕性黃斑病變主要牽涉眼底脈絡膜的血管增生、滲漏、出血，使視網膜的感光細胞受到永久破壞，或令玻璃體混濁，引致失明。

肝腎精虧 妨礙眼睛氣血運行

中醫對黃斑病變的認識，主要是根據患者的症狀表現來診斷分析。乾性黃斑病變一般屬於中醫「視瞻昏渺」的範疇，濕性黃斑病變一般屬於中醫「暴盲」的範疇。兩者均屬於中醫眼科「五輪學說」中的「瞳神疾病」（見表），與腎臟關係密切。

中醫認為肝腎不足，是導致眼底黃斑出現退化病變的根本原因。肝主目、肝藏血、腎藏精，肝受血而能視，隨年齡增長肝腎之精血自然虧虛，如果再加上勞神過度、休息不足、情志鬱鬱寡歡等，將導致精血暗耗，有可能令眼目失養，妨礙眼睛氣血運行與新陳代謝機能，而血管分佈較疏落的黃斑部位常首當其衝受影響。於是患者便可能出現中心視力下降、中央視野變暗。利用阿姆斯勒方格表（amsler grid）測試會看到線條扭曲變形。

頭眩虛浮 精神委靡

除此之外，患者有可能出現頭眩伴虛浮感、耳鳴、健忘、精神委靡、腰膝痠軟的全身症狀。在這個階段中醫療法可集中補肝腎、益精血，使精血恢復濡養眼目，改善視力，穩定病情。常用方藥如《審視瑤函》中記載的四物五子丸、當歸、熟地黃、白芍、枸杞子、菟絲子、桑椹等。

若乾性黃斑病變持續惡化，勞傷積損日久，中醫認為當肝腎精血耗損日益加重，基於氣血互根互用的原理，有可能引致中氣虧虛，達到一個程度可能出現「氣不攝血」。患者亦可以因為氣血虛弱，無力推動血脈運行，而導致脈絡瘀滯，瘀血停積，臨牀便可見到血管出現滲漏，血管周圍出現瘀斑或瘀點、血絡增生的現象。

陰虛火旺 眼底出血

在最壞情况下，當肝腎精血虧損日久，由於精血一類物質屬性為陰，當陰虛到達一個程度，因陰血耗損劇烈而陽氣相對偏亢時，便會出現「陰虛火旺」、「陰虛內熱」的虛火問題。虛火熾盛將有可能引致血液離經妄行，在本病中即為眼底出血。虛火上炎的狀態亦可令患者產生口乾、皮膚乾燥、煩躁、手足心熱、盜汗、多夢易醒、舌紅少津等全身症狀。

針對氣血俱損的問題，中醫治療可補益氣血，常用方藥如補中益氣湯、黃芪、當歸等。中醫有「補氣可以生血」的說法，即藉着運用補氣藥物達到氣血並補的目的，可避免單純用補血藥容易留瘀之弊。

針對陰虛火旺的問題，中醫治療可以滋陰降火，常用方藥包括知柏地黃丸、黃柏、枸杞子、石斛等。如患者同時伴有瘀血阻絡的問題，證見眼底、皮膚、唇舌有瘀斑瘀點、舌色暗、脈象艱澀不暢，可適度配合活血化瘀，如使用丹參、鬱金、桃仁、紅花等中藥。鑑於黃斑病變的病機核心為肝腎精血虧損，故無論在乾性或濕性階段，在治療方面都要同時貫徹補益肝血、滋養腎精的策略。

■食療：熟地杞子桑椹烏雞湯 滋養肝腎

預防黃斑病變，平日要避免過度耗傷精血，例如要保持充足的睡眠休息，減少長時間用眼勞神，避免經常注視強光或閃動的光源，保持樂觀心境，勿過度憂傷思慮。在飲食方面，應少吃辛辣、煎炸、溫熱等會傷陰助火的食物，多飲開水，多吃蔬果。一旦不幸出現黃斑病變視瞻昏渺的症狀，要積極治療，調整體質，並且堅持養生調攝，盡力挽救視力，爭取不要讓病情惡化至無法逆轉的境地。

中老年人由於臟腑機能日漸衰退，陰津精血難成易虧，容易出現肝腎陰虛的問題，常見症狀包括精神不振、視物昏花、頭眩、口乾、耳鳴、多夢等。患者在養生食療方面宜滋養肝腎、補肝血、益腎精，可飲用熟地杞子桑椹烏雞湯。

■熟地杞子桑椹烏雞湯

材料：熟地黃20克、淮山30克、枸杞子12克、龍眼肉10克、桑椹12克、大棗2枚、陳皮6克、烏雞1隻

製法：將烏雞洗淨、汆水，其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：滋養肝腎

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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