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健康

澤星寄語：從「融幼社」的服務說起

【明報專訊】「增潤學年」是港大醫學院醫科課程特色，專為3年級學生而設，讓他們按照自己的興趣和志向，選擇該學年的學習內容和模式，其中包括在本港或海外的非政府機構實習或參與義務工作。以本港少數族裔母親和兒童為服務對象的融幼社，便是其中一間港大醫學院增潤學年的合作伙伴。近日我參加了融幼社活動，十分感謝他們熱情的招待。可是聽罷工作人員介紹一些求助人士的苦况後，亦頗增感慨。

融幼社以保護兒童、協助新來港母親改善生活為宗旨。誠如其英文名稱PathFinders所期許那樣，為他們找到生活的新路向。外籍家庭傭工是融幼社主要服務對象之一，她們當中有些人自小離鄉別井，到外地打工養家，長期寄人籬下，情緒和心理健康都較容易出問題。有些人未婚懷孕，徬徨不知所措，又害怕被解僱，只得盡力隱瞞，甚至選擇墮胎，或秘密生子之後將親生骨肉遺棄。另有些人因產前產後得不到適當護理，留下病根，子女健康也可能受影響。我聽工作人員講解後，不禁想起一句廣東俗語：「慘過梁天來，苦過金葉菊」，同情與感慨油然而生。

服務社會 了解弱勢社群需要

外籍傭工孑然一身來港打工，生活實在不容易；遇上問題的時候，很可能因語言障礙或文化差異而怯於求助。幸而融幼社彌補了這方面不足，不但向未婚懷孕的外籍女士提供母嬰健康資訊，也會派義工陪她們到公立醫院和診所接受治療或檢查，並定期探訪她們，給予情緒和精神上的支持。這些都是極富意義的工作，我們的學生有幸參與其中，既可服務社會，也有助他們培養同理心，並了解弱勢社群的需要，確實難能可貴。

身體抱恙的人，或多或少總有病徵，即使自己不察覺，家人或朋友只要細心觀察，應該不難發現，也可以提醒他們要及早檢查和求醫。然而精神和心理健康問題卻沒那麼容易發現。今天很多人看起來一切無恙，可能只是不讓親友擔心、勉強打起精神的偽裝，其實心底裏充滿了焦慮、絕望和無助，很需要別人的關心和支援。近日社會上也發生多宗不幸事件，不是厭世輕生，就是因衝突而造成人命傷亡，令人痛心。這些不幸事件的背後，有多少不為人知的痛苦，有多少無法解決的難題，才導致無可挽回的局面？

生活確實逼人，壓力總讓我們透不過氣來，但單打獨鬥，並不是最好的應對方法。須知道一個人能力總有局限，在有需要的時候向人求助，沒什麼好羞愧。同時，我們也要細心觀察，多關心家人和朋友，讓他們知道自己並不孤單，可以安心傾訴，宣泄情緒。我深信再艱難的時刻，只要秉持關懷和仁愛一起面對，總能安然度過。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]

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