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健康

外賣揀錯食物 惡菌送上門

【明報專訊】夏日熱焫焫，只想躲在室內歎冷氣，不少人將三餐託付「外賣送遞員」，一通電話又或在手機上按幾下，就能足不出戶吃到各方美食，甚至跨境訂購烤魚、蛋糕、珍珠奶茶等。不過，炎夏令外賣更易出現「變」數，一旦揀錯食店、揀錯食物，可能助長細菌大量滋生，或致食物中毒。

想減低食安風險，就要參考專家的deliver rule，精明點外賣！

每20分鐘細菌幾何級數增長

香港夏天炎熱、潮濕，外賣隨時病從口入。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影指，高溫增加細菌性食物中毒的風險，常見由大腸桿菌、沙門氏菌、李斯特菌、金黃葡萄球菌等引起。細菌在危險溫度範圍，即4℃至60℃，尤其容易滋生，「細菌繁殖以每20分鐘為一個循環，以幾何級數增長，當（數量）達到10萬粒或以上，進食到這些受污染的食物後，就有可能肚瀉、嘔吐等」。

避免吃壞肚皮，從外賣運送時間、儲存環境到食物種類、包裝等，都有講究，由專家指點5條食物安全deliver rule。

1. 雞鴨、蛋奶、魚肉高危

香港食品科技協會創會會長袁仲安指出，「細菌像人一樣，需要進食來生長」，它們會分解蛋白質，將其轉換成胺基酸，用作繁殖生長，所以在高蛋白質食物中更易滋生。因此，雞、鴨等肉類應先用高溫煮至全熟，確保殺死細菌，亦要避免長時間放置在室溫環境中。方麗影補充，蛋奶類和魚肉類都是高蛋白、較濕潤的食物，較易變壞，屬高危食物。

2. 忌半生熟 酒醃製≠安全

半生熟或是未完全煮熟的食物如半熟牛排、溫泉蛋、滑蛋飯等同屬高危，不能在室溫放置太久。袁仲安解釋，因細菌會在未經高溫烹煮的部分開始滋生，建議點外賣時盡量避免這些半生半熟的菜式。

有指酒精有助殺菌，那麼以酒醃製的菜式，如醉雞，又是否安全？袁仲安說，這類菜式會將煮熟的食材浸在酒中，食材本身經高溫烹調後含菌量較低，浸酒目的是「要味多過要殺菌」。他強調，當中的酒精成分雖可提供基本的殺菌能力，但需配合其他措施，例如低溫冷藏、密封處理等。而且食材一旦從酒中取出，暴露在空氣中，便失去酒精保護，需盡快食用。

3.加工程序多 污染風險高

「外賣冷盤要小心，留意食物加工程序是否繁複，如果很複雜，不適宜外賣。」方麗影以手撕雞為例，雞肉不單高蛋白質，又是冷盤，進食前不會加熱，還需經人手撕成一條條，容易受到手上的細菌污染，不建議外賣。蛋糕亦是高危食物，「如海綿蛋糕要加忌廉、夾入餡料、排成一層層、切開一件件等，步驟較多，（受細菌污染）風險又會較高」。

袁仲安補充，切得愈小件的食材，細菌滋生得愈快。他舉例一整塊牛排與免治牛肉比較，後者的細菌量遠高於前者，原因是切粒增加了食材表面積，容易接觸更多細菌生長。

香港人愛吃燒味，食物安全中心研究曾發現，完整燒味細菌量不高，但斬件後，尤其是以保鮮紙包裝的燒味，有利細菌生長，在室溫放置數小時後，細菌總含量曾上升至不及格水平。方麗影解釋，「燒味不但高蛋白，（煮好後）通常會掛在店內一段時間，有人下單時才斬件上碟，而在切的過程，砧板、刀、抹布等都是風險位」，容易藏有細菌，污染食物。袁仲安補充，燒味長期暴露在空氣中，又沒有任何保護措施，細菌便會肆意生長。

4.外送距離宜40分鐘內

外賣速遞發展蓬勃，安坐家中都可點選跨區美食，元朗直送柴灣不是夢。然而，方麗影提醒，盡量選擇一些外送距離40分鐘內的店家，縮短運送時間。

由於細菌在4℃至60℃範圍內容易繁殖，每20分鐘一個循環，食物製作好後盡快食用方為上策。外賣何時送到顧客手中受很多因素影響，如外賣員領餐時間，如果他一次過送幾張單，會額外增加外賣的運送時間，增加食物逗留在「危險溫度範圍」的時間。袁仲安建議，顧客應在收到食物後盡早食用。食物安全中心建議應遵從「2小時／4小時原則」處理食物：

一、食物置於室溫2小時以內，可即時食用或放入雪櫃待用

二、食物置於室溫2至4小時內，可即時食用，但不能放入雪櫃儲存

三、食物置於室溫逾4小時，就需掉棄

方麗影認為參考食安指引外，還要留意若「天氣太熱和潮濕，或更早出現大量細菌，不宜食用」。外賣食物若非即食，未進食前不應該打開包裝，以免空氣中細菌污染食物。如果要將食物放入雪櫃，應先放室溫「攤凍」，否則食物的高溫會令雪櫃內溫度提升，影響其他食物儲存溫度。參考食安中心指引建議，熱食應在2小時內冷卻至20℃，再放入雪櫃進一步降溫至4℃。「進食前將食物翻熱至75℃或以上，可殺滅大部分細菌。」

如何辨別食物是否已變壞？不建議靠肉眼看或放入口嘗，「應聞一聞，如有發霉、酸餿等異味，已不能進食」。

5. 包裝不完整 不宜食

外賣運送過程不穩定，可導致食物溢出或包裝凹陷。方麗影指，「外賣員透過電單車、單車或步行送外賣，過程中或會搖晃，甚至跌在地上，顧客都未必知道」。以外賣壽司常用的塑膠盒為例，蓋與盒受撞擊、搖晃後容易分離，增加細菌感染風險。她建議可留意店家有沒有用一些材質較硬身的包裝盒，保護力會較高，每次外賣到達，要留意包裝是否完整，如有損耗或破壞，不建議進食。

外賣員很常用保溫袋，務求食物送抵時仍然溫熱。袁仲安指出，食物經高溫烹調殺菌，裝入保溫袋可短暫保持高溫，防止細菌滋生。但食物若長時間存放在袋中，會隨時間降溫，跌入「危險溫度範圍」，助長細菌滋生。根據食物安全中心的資料，常見致病細菌的最佳生長溫度約在30℃至50℃，例如沙門氏菌的最佳生長溫度為35℃至37℃；因此保溫袋或會提供有利細菌的生存環境，所以他同樣建議選擇距離較近的餐廳，縮短運送時間以減低風險。

【結論】

炒粉麵、炸物外賣較安全

「食物熱焫焫、包裝完整地送到顧客手上，只要盡快享用，就毋須擔心食物安全風險。」方麗影續說，如果想進一步減低食安風險，不妨選擇較不易變壞的食物，如酸性、水分較少、乾身的食物，比如乾炒牛河、炒麵等相對安全。

炸薯條、炸蝦片、咖喱角等油炸食物亦屬低風險。袁仲安解釋，炸物經過高溫油炸徹底殺菌，而且油炸後表面會形成一層外殼，例如是吉列豬扒外層的炸衣，可阻擋空氣中細菌入侵。但他提醒，油炸時必須確保食材內部已經熟透，否則仍存在風險。

文：張淑媚、實習記者雷璟怡

編輯：梁小玲

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