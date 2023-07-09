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無定向學堂：學定精神健康急救 爆煲前介入陪伴支持

【明報專訊】精神健康的話題再次受關注，從荷里活廣場謀殺案，到豐美股肥團隊捲入#MeToo指控之後，社會出現如何應對精神危機的討論。專業支援以外，親友或因欠缺相關知識，對情緒困擾者感到束手無策，甚至無意間令情况惡化。香港心理衞生會副首席企業培訓顧問、註冊社工梁凱怡指，普羅大眾比任何專業人士更容易察覺到身邊人的異常，能夠更快提供支援，所以人人都要學識為精神健康急救。

按情况執行ALGEE

心理衞生會開設精神健康急救課程多年，在近日發生與精神病患相關的社會事件後，梁凱怡留意到更多企業主動開班。課程對象不限任何職業，因為每個人都可能遇上有需要人士，「不知道什麼時候你會用得着，所以學了起碼先放在這裏，有用的時候就可以拿出來」。曾有學員才剛學過何謂驚恐症，下課後與友人乘搭港鐵，即碰上對方驚恐症發作；幸有相關知識才能實踐所學，引導友人調整呼吸。

市民大眾接受精神健康急救的訓練，學習如何幫助面對情緒危機的人士，在獲專業協助前提供適當支援。生理上的急救很多時候發生在危急關頭，但精神健康急救有些不同。梁凱怡指精神健康甚少在無先兆下爆發危機，「一般都是狀况愈來愈差，然後開始危機浮現。所以我覺得不要等有危機才去處理，其實有些異樣就可以介入」。這些異樣可以是指經常失眠、疲累、胃口變差等，如果學懂辨別這些徵狀，急救員已經可以介入。

精神健康急救5項重點工作簡稱「ALGEE」，其中之一是評估（Assess）。負面情緒人人都有，如何分辨是普通情緒問題，或是出現病症的先兆？梁凱怡指出每個人對情緒都有自我調節機制，當機制失效、情緒失控，就需要尋找專業幫忙。譬如可以觀察對方不開心的狀態維持多久，亦可以建議他做運動、聽音樂等等，留意有沒有令心情好轉。「最重要是做完之後他覺得整個人真的鬆了，即是說有調節的能力。但如果做到最後也沒有用的話，影響了生活，就應該考慮多找一個建議。」梁凱怡強調「ALGEE」並非按先後次序排列，可以按當事人狀况選擇執行；如果狀况並非太差，其實只需身邊人陪伴，用「L」非批判性的聆聽作介入溝通。

尊重意願 求醫前取共識

不過，若然情况高危，例如當事人有想過或嘗試過傷害自己，則需要盡快找專業人士幫助。問題在於如何勸當事人接受治療？何時應該凌駕他的意願作決定？梁凱怡強調尊重二字，「貿貿然有人幫我做了一些安排，而我不知道的話，其實也會覺得很莫名其妙」。如果對方仍可理智地對話，身邊人應與他一同商討，努力取得共識才前往求醫。

如傷風感冒 病徵不能自控

梁凱怡分享曾有個案嘗試自殺，被家人發現後帶到她面前。她經過評估後，不放心讓當事人回家，因為自殺念頭是精神問題的徵狀，並不是自己可以控制，「就好像傷風感冒，不能叫他控制不要咳嗽、不可以發燒」。她希望說服對方入院接受檢查，令精神狀况不再惡化，但起初遭到拒絕。「老實說來到我面前，我可以說：『你先不要說那麼多，我看到你這樣，我先報警。』其實也可以的，但我覺得這個不是一個理想做法。」梁凱怡沒有選擇立即報警，而是用了1小時多與他溝通，原因是她明白到專業人士突然出現、在不情願下入院，可能更刺激到對方情緒。緊記入院只是手段，並非目標，「結果不是想他入院，其實我是希望他的狀態可以穩定，所以這些位置其實要慢慢解釋」。

勸喻需時，卻有其必要。若支援者未有與受助人達成共識便報警，很容易破壞雙方關係，甚至令對方日後不願再敞開心懷。上述個案最終願意與梁凱怡一同前往醫院，醫生其後判斷需要住院，「當事人那一刻也有一些負面情緒，有一點嬲我們為什麼會和他去醫院」。關係像是破裂了，但梁凱怡所花的努力並沒有白費。「幫助一個人的時候，有否令對方覺得你想關心他？當整個人比較穩定的時候，其實他真的知道你不是在敷衍他。」後來當事人在醫院靠藥物穩定情緒，出院一段時間後，毋須再接受社工跟進。在寫給梁凱怡的感謝信中，他說知道那段時間罵走了很多人，自己控制不了，但身邊仍有很多人關心自己。

肉緊指摘 隨時幫倒忙

雖然梁凱怡本身是社工，回想起說服個案求診的過程，她認為任何人出於關心都可以做到。「我對他說，其實都知道你可能真的很不想去，不過我真的擔心你。有時候我們真的不知道自己發生什麼事，會變成這樣（的狀態）。」她又問及身體狀况，提醒對方失眠或許影響心情，可考慮到醫院檢查，聽取專業意見。「其實就是一番這樣的說話，不是什麼很專業的角度。我覺得（只要）你關心一個人，應該怎樣去說，其實多練習就可以了。」

每當搜尋精神健康相關資訊時，經常會遇上這金句：「先處理心情，再處理事情。」就算是沒有情緒病的人，都會希望自己的心情先得到照顧。梁凱怡以親身經歷為例，早前不小心把電話遺留在的士上，心情很慌張。這時如果身邊人指摘：「有無搞錯，這麼不小心？你怎會留下電話？報失了沒有？」這些說話反映對方很「肉緊」，但出發點只是處理這件事情，沒有理會當事人心情。

勿否定重性精神病者幻覺

曾有一個20多歲的年輕人長時間足不出戶，情緒起起伏伏，家人於是向她求助。「（家人）第一句跟我說：『姑娘，我覺得他畢業之後，這麼久都不找工作，他真的很懶。你只要幫他找一份工作，就解決了問題。』」說話雖則出於關心和善意，卻不是當事人所需要。身邊人只是聚焦於解決「事情」，反而延遲接受專業幫助的黃金時機。梁凱怡後來發現，該年輕人數年前已經開始與人疏離，外出用膳會覺得別人在說他壞話，卻一直沒有人發現這些精神健康問題的警號。

有別於情緒困擾，重性精神病如思覺失調、精神分裂症患者會出現幻覺，與他們溝通變得困難。這些患者一般需要接受治療，但不代表身邊的非專業人士只能袖手旁觀。如果情况合適、沒有對自身構成危險，梁凱怡鼓勵嘗試與他們溝通，因為不少個案即使有幻聽，仍會對外界的說話有反應。過程中旁人不應表達對幻聽幻覺的質疑，而是肯定徵狀對他生活造成的影響。「譬如我會說：『如果你說有人經常跟蹤你，其實都好驚喎。』這些感受是真的，所以我不會跟他爭辯邊度有人說話呀。」下一步便可就這些感受或身體上的徵狀，鼓勵他們尋求專業援助。

學習安慰人 備不時之需

除了理論部分，精神健康急救課程亦安排互動練習，讓學員模擬與有抑鬱情緒的人溝通，體會當中的難度。有一次在分組活動後，她邀請扮演受助者的學員評價做急救的學員表現。前者坦言獲分配的受助者背景很複雜，急救員的確幫不上忙；然而他接着說：「不過我真的很感受到，他真的很想幫我。」他的感受正正反映精神健康急救的目標，梁凱怡提醒毋須執著於讓情緒困擾的源頭消失，家人離世、被人騙錢的經歷根本不能從頭來過，但不等於身邊人幫不上忙。「雖然我的問題還是存在，但我感覺到他真的很想幫我，其實這個已經成功了。」

即使沒有報讀課程，大眾都可以從日常生活中汲取經驗。身邊有沒有朋友總能給你最適切的安慰？他們或許沒有接觸過精神健康急救，但梁凱怡認為可以記下這些有效的安慰，留待日後自己成為支援者時應用。「有時候你與人聊天，對方說了某句回應，你聽了之後覺得很舒服，令你很想再繼續跟他聊。我覺得累積多一點這些對話，其實幫我們自己『幫人的寶庫』儲多一些。」

同路人有個「瓦遮頭」

「ALGEE」之中兩個「E」都是指鼓勵（Encourage），分別指尋求合適的專業援助及其他支援。為何要把「其他支援」獨立出來？梁凱怡認為在精神疾病的復元路上，專業人士與身邊其他支援是相輔相成。即使沒有安排專業援助，有些受情緒困擾人士能夠透過活動，慢慢建立互助群體，生活重新添上色彩。

朋輩情緒支援社企Shelter的宗旨正是希望受情緒困擾的年輕人不止有專業引導，亦得到同行者的支持。創辦人細C指出，Shelter主要針對危機出現之前，或情緒平復後的復元階段。專業人士與受助人之間難免有距離，「有時他們需要的不是家人或者一個指示，而是純粹想有人陪伴，as a peer（作為朋輩）去和他交流」。Shelter至少三分之一的義工本身是精神病患同路人，餘下則是照顧者或關注精神健康的年輕人。細C發現不論義工還是服務對象，很容易在Shelter分享自己的故事。接納的氛圍如何建立？義工Crystal加入之後發現，很多人都遇過精神健康狀况，這些最平常不過的經歷，是可以在Shelter公開說出來的。她想起一件小事：「Shelter是會提醒人食藥。我們有次慶祝1周年，去到差不多9點，就說『要食藥了』。當然不是主軸，但覺得很sweet。」

藝術助探索情緒

心中情緒或許難以啟齒，Shelter期望以藝術等其他創新方法，鼓勵服務使用者探索情緒。曾有學員鏡繪時把整塊鏡遮蓋，導師查問才知道他不喜歡照鏡，覺得自己很醜陋。細C認為這正顯示藝術可讓受困擾者投射情緒，填補單憑語言的缺失。

就像高血壓患者不會因血壓短暫穩定而停藥，梁凱怡指即使精神病患情况穩定時，亦會鼓勵他們尋找其他支援，「在生活當中承托着他，讓他不要咁容易再跌下去」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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