社會實驗：神父廟街開餐室 派飯招聘助更生

背景

項目：社區飯堂（慈悲香港餐室）

目的：帶頭聘請更生人士，向有需要人士免費提供膳食，實行有錢無錢都有啖好食

人物：基層及更生人士

提供工作建新圈子 免更生者再墮毒海

胡仲恆神父跟慈悲香港的辦公室在廟街的1樓舖，稍不留心就會錯過。跟神父打過招呼後，他立即送上一杯熱茶。啜着熱茶時才發現，原來今天的訪客不止記者，還有前立法會議員梁耀忠。他說過來探望神父，之後可能會過來當義工，協助更生人士。他專注於勞工議題前，1990年代也曾幫助少年犯。現在他也是更生人士，前議員身分的確帶來較多社會資本，然而對於一些缺乏社會資源的更新人士又如何是好？

慈悲香港餐室預計9月開張，發揮社區飯堂的功能，首要是聘請更生人士。慈悲香港Shelter Manager梁美玲（Lucia）觀察到，有企業願意聘請更生人士，但數量不多。不少更生人士缺乏機會融入社會，靠撈偏門餬口，延續在監獄出出入入的命運。授之以魚不如授之以漁，讓更生人士有工作機會，可以自力更生，重新建立自己的社交圈子，這對吸毒者而言是重要一環，避免再在昔日的吸毒圈子沉淪。「他們很需要工作，否則很容易走回頭。」Lucia說。

社區飯堂開辦前，他們一直跟一間兩餸飯飯店「岱民廟街店」合作，只要向慈悲香港提出需要，就可以到飯店取飯，長期有需要的人士可領取一張飯卡，現時已派出約200多張，持卡者可自行到飯店取飯，費用最後由團體支付。由於團體此前一直只有支出沒有收入，他們期望透過營運餐室可帶來收入，幫補支出，同時將繼續向有需要人士派飯。

取飯者可選堂食

接下來的派發形式尚未擬定，但派飯伙食也可以豐富，不一定是兩餸飯，喜歡吃餃子的神父預告會有點心和餃子，Lucia補充還會派發盅頭飯，排骨、蒸雞、肉餅不在話下，供應款式活像一間茶樓。神父希望取飯者不一定只能吃外賣，也可以有地方坐着食飯，衍生出社區飯堂的概念。如果要外賣，神父隨即抽出手提多層金屬外賣壺示意，Lucia解釋道：「每人給他們一個飯盒，可以洗的，循環再用。第二天可以拿飯盒回來再拿飯。」至於普通客人就未能享用這個特色外賣壺，可自帶外賣盒過來。「我們希望這間餐廳會成為香港最關心環保的餐廳，又關心健康。」神父說，他指一指攝影記者的可樂，「例如我們沒有賣可樂」，全由飯堂自製健康飲品。

社區飯堂前身是一個社區中心，再之前是一間二手店。因為疫情，二手店變身社區中心，派發食物和物資予有需要的街坊。猶記得禁堂食令下，食肆提早關門，其中包括麥當勞。麥當勞不止是一間快餐廳，還是不少露宿者深宵裏的歸宿，睡在麥當勞的露宿者被稱為「麥難民」，禁堂食令下讓他們失去容身之所。因此，神父和團隊開始在甘肅街、彌敦道一帶租用單位，容納60至70人居住，並連繫工作機會。有染疫的家傭被趕出家門，他們亦幫助她們找到容身之所。

「我們NGO（非牟利機構）不大，可以很快做決定。例如如果有人很急找地方住，我們馬上幫忙，不用等下個月開大會。」神父說。Lucia補充，這省卻了很多程序和不受上班時間限制。因為他們覺得人的需要不止在工作時間出現，雖然變相他們沒有收工這一回事，但或者對他們來說，幫助不僅是一份工作，更是一份天職，她坦言這種運作模式在NGO並不常見。

盼政府帶頭聘更生人士

目前在慈悲香港當義工的阿清，跟神父相識10多年，他曾在餐廳水吧工作，有一份正職。後來多番進出監獄，大概在獄中待了4、5年，最長一次被判24個月，最後18個月後回歸自由。他曾染上毒癮，一年多前才戒掉。他說在大染缸裏，無論出於好奇還是逞威，「我這麼大個人，不會讓你這兩顆丸仔綁住我」，「就綁了我一世」。好像一旦犯錯就永不超生，阿清過去幾十年朋友和親人都離他而去，孤立無援。「其實你一食這些東西（毒品），社會差不多都遺棄你，明知你危險。去到哪裏都不會請你，『不好意思，你回去等電話』，十個、九個都是這樣。」

做義工後，阿清重新建立社交圈子，神父說：「多數人無工作，所以他們很快有問題。我們希望政府多關心這樣的人，給他們工作，這是很大的需要。」Lucia想起之前也有記者問過政府帶頭聘請更生人士是否可行：「我們有我們做，政府有政府做，我們互補不足，唯有可以這樣說。」慈悲香港扎根佐敦、油麻地一帶，「在這裏可以做到好的工作就好好，如果我們想去太多地方，就沒有那麼實在」。雖然神父這樣說，Lucia透露單她一個人就跟進100多個個案，「今天沒有那麼多人來，但平時這裏好像地鐵站」，神父打趣道。

年屆76歲不願回鄉 「這裏還有很多人需幫忙」

訪問後，神父就帶着三名訪客——梁耀忠、記者和攝影記者逛廟街。神父恰好背着一個印有教宗方濟各肖像的環保袋，原來他很喜歡方濟各，只因他實踐信仰，關顧窮人。慈悲香港也是因為方濟各在2016年勸勉天主教教會多作慈悲（mercy）的工作，故而得名，服務香港的基層，尤其露宿者、吸毒者、更生人士和難民。之後我們到了上海街，偶遇神父的老朋友阿齊。

阿齊本是更生人士，現於受慈善基金資助的食肆幫忙聘請更生人士。在他工作的新店對角街頭，舊舖「上海美食」仍在運作，專做外賣，而新店「匯工房」則是堂食食肆，專做廣式菜餚——傳統蒸飯、手推腸粉、生滾靚粥、各式點心應有盡有，神父笑言開在馬會附近，人流好生意自然好。不說出來，沒有人看得出阿齊是更生人士，其實只需要一個工作機會，更生人士就能夠重獲新生，然而僱主往往卻步，阿齊不禁嘆道：「幫手請更生人士……社會成日得個講字，真係無實質做嘛。你要實質做先得㗎嘛，啱唔啱先？」

無論走訪油麻地美沙酮診所，還是之後返回廟街，不斷有人跟神父打招呼，甚至拍攝時的神父坐的紅膠櫈，也是廟街攤主見是老朋友而借出。神父在1985年初抵香港，起初在馬頭圍邨服務，輾轉到了大嶼山服務，去過更到過廣東肇慶工作，在2000年代末回到香港，至今服務廟街一帶已14載。問起他有否想過離開香港，回到家鄉澳洲，他說從沒想過，「我喜歡香港，這裏還有很多人需要幫忙，一般香港人都很支持我服務窮人」。

為囚犯學西班牙語

除了慈悲香港，他還參與了另一個NGO Voice for Prisoners——其中一項工作就是去探監，訪問翌日他就要去大欖監獄，記者臨走前他正準備收拾物資。神父跟一般香港人一樣會講廣東話，也會講英文和普通話，76歲的他最近還在學西班牙語。他沒有直接告訴記者原因，先對着電話說了一段英文，語氣還是有點生硬的翻譯軟件就說：「我正在嘗試學西班牙文，因為香港有好多來自南美洲、講西班牙語的囚犯。」香港的神父一般在85歲就要退休，數數手指，9年後的香港又會是一番怎樣的光景？

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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