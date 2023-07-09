明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

盤中食事：合菜戴帽 胡金銓的龍門「俠菜」

【明報專訊】從小沉迷武俠小說，也喜歡看武俠電影，但無論是徐克的《新龍門客棧》還是胡金銓的原版《龍門客棧》，於心裏都有此疑問：哪可能在一個沒通訊設備的古裝片年代，幾路人馬事有湊巧同一時間聚集在同一間客棧，豈非只為演大龍鳳而硬砌一個困獸鬥場景？後來才明白，是自己年少閱歷少，風塵僕僕的老江湖最棹忌那些霎眼嬌的新屎坑，斷不會為打卡而貿然試伏，來來去去都去同一個地方開飯，舊友新仇搭枱相逢，並不意外。

大俠的鄉愁

在觀塘鴻圖道打滾了十年八載，我都算是半個老江湖了吧，在前幾年，做完採訪經常會去碼頭那邊的拿督或者豐業歇腳，隔籬枱便不時遇着另一間傳媒公司的行家，甚或是前同事，閒來收風講人是非。只可惜此情不再了。又記得在台灣讀研究所的那幾年，凡是要大伙兒夾錢吃一頓慶祝，像迎生或歡送畢業同學的場合，多數就去指南路上的四川菜館（但其實跟四川菜關係不大）。菜館裏有道菜式貴得離譜，叫七彩醬爆蝦球，其實即是一碟沾滿沙律醬和彩色朱古力米的炸蝦，台灣熱炒店常見菜式，第一次見到很難不翻白眼，但非常難忘。胡金銓在1966年拍完《大醉俠》後跟邵氏分手，轉往台灣發展，翌年拍了《龍門客棧》。可能那時還未流行沙律醬炒蝦球，但最近看紀錄片《大俠胡金銓》才知道，他待在台灣的日子會經常約演員和導演去「都一處」開飯，獨愛老北京住家小菜。當然，吃的不是佳餚，是鄉愁。

武俠詩人 難敵時代更替

由林靖傑執導的《大俠胡金銓》，整部紀錄片分成上下兩部分。第一部分副標題是「先知曾經來過」，偏向入門，輯錄了石雋、鄭佩佩、徐楓、秦沛、吳宇森、徐克、許鞍華等名人訪談，憶述他們所認識的胡金銓，以此解讀其武俠詩學，也有意向從不認識胡金銓，或從未接觸過上世紀六七十年代華語武俠片的觀眾簡介一代「大俠」的電影成就。

回顧香港昔日的武俠電影，邵氏三雄居功至偉，張徹是武學，楚原重俠氣，胡金銓則饒富詩意。山水竹林，霧中隱寺，以雲煙留白，將水墨畫與戲曲的精髓融入電影，頗具禪境。如今細數《大醉俠》、《龍門客棧》到《山中傳奇》那些耐人尋味的意象，仍覺睿智前衛。然而，別樹一幟的武俠詩學，並不是胡金銓創作生涯的全貌，紀錄片第二部分取名「斷腸人在天涯」，便轉而談及武俠片熱潮的消退，以至胡金銓晚年電影風格的轉變。

終究是異鄉人

胡金銓生於北京名流，年輕時不愁吃喝，但戰後內地局勢危險，家人為安全着想將他送走，獨自一人落戶香港。胡金銓畫藝了得，本身想在香港做職業畫師，結果認識了李翰祥和鄒文懷等人，從長城、永華再到邵氏，剛好迎上香港電影最蓬勃的年代，隨之開創了台灣的武俠片熱潮，是時勢造就了他，但也很遺憾，時勢並不是永遠站在他那一邊。他曾是華語影壇首屈一指的導演，憑《俠女》、《大醉俠》登上事業巔峰，甚至在當時被譽為國際五大導演之一，但電影上的超凡成就，皆敵不過時代更替。1980年代港台兩地娛樂生態劇變，本土題材抬頭，新浪潮影人冒起，武俠片顯得老派陳舊，陸續退潮，而胡金銓這個從北方來的外來者亦被本地後浪蓋過，如他本人感慨，自己終究是一個異鄉人。是胡金銓創造了一代電影熱潮，但潮流沒有留住他，而且江河日下，他愈來愈不適應商業生產模式，被市場唾棄。

像他這樣一個被譽為世界頂尖的大導演，居然陷於找不到投資者開拍新作，也沒人脈留在大學任教電影，無以為生的困境。晚年鬱鬱不得志的胡金銓，只能在報紙寫寫電影隨筆餬口，一代巨匠的進退失據，教人看得心酸。

都一處就是他的龍門客棧

胡金銓確是典型的藝術家性格，醉心電影，挖空半生，除此以外幾乎一無所求，不擅跟人打交道，對衣著、日常起居都很隨便。唯獨讓石雋、徐楓等人印象深刻的是，胡金銓移居美國後，每次回台灣都事必約大家到都一處碰面開飯。都一處源於北京，由國民黨老兵帶到台灣，其名還有一典故。相傳乾隆微服出巡時半夜餓了，想找個地方吃消夜，卻發現全京城只剩一間菜館通宵營業，醫飽肚子認定這是一個好地方，便賜御名都一處。

台灣的都一處跟乾隆去吃消夜那一間應該無關，但似乎就很對胡金銓的北方人胃口，讓他吃出鄉愁的滋味。紀錄片裏，攝製隊先跟着石雋到訪南投、太魯閣的拍攝現場，後來就在都一處故地重遊——是他恩師胡金銓念念不忘的「龍門客棧」。只見他隨手寫了一張紙條，羅列出幾款菜式，都是胡金銓來吃飯必定會點的食物：九轉肥腸、褡褳火燒、合菜代（戴）帽……每道菜式聽來都咬文嚼字，想來別有一番老北京的情懷。

看完紀錄片，順道研究了一下這幾道胡金銓的「俠菜」。合菜戴帽（也寫作「玳瑁」）又名金銀滿堂，乃是北京居家經典小菜，也是討個好意頭的如意菜，先炒起肉絲、韭黃絲、豆乾絲、紅蘿蔔絲和芽菜，上面再鋪一層煎蛋皮，所以叫「戴帽」，再夾在春餅吃，若改用冬菇絲和筍絲，全素版本則叫和尚戴帽。像我這樣不太喜歡吃麵餅的人，用來撈飯或者作為下酒菜都不錯，算是一碟老北京版的「小炒王」吧。

先知的詩，斷腸人心聲

紀錄片形容胡金銓既是「先知」也是「斷腸人」，這說法很獨到，亦是解讀胡金銓作品的兩個階段。胡金銓的電影，素來以其詩化和禪意最受推崇，偏向是他藝術追求的部分，就開創電影美學而言，不愧先知之名。但與此同時，在他的電影世界裏，同樣有着關於流落異鄉，對政治現實的暗中感慨和淒傷。1967年藏在《龍門客棧》裏借古諷今的影射，今日已不是秘密。電影以明朝黨宦專權為時代背景，描述一代忠臣兵部尚書于謙慘死，東廠派出爪牙誅其後人，幸得一批民間俠義之士相救。在電影上映的年代，正值中國政治動盪之時，文革十年之始，跟毛澤東點名指斥明史學家吳晗所著的《海瑞罷官》有很大關連，其後吳晗遭批鬥，死於冤獄，其中一條罪狀就是寫過大量關於「東」廠的文獻，有反黨誅心之嫌。于謙的原型，某程度上就是吳晗，而作品也多少折射了一個南下知識分子、離鄉避禍的斷腸人的心聲。

出師未捷

同樣地，胡金銓晚年最想拍的作品《華工血淚史》，其實是關於「I Go」和「Oh No」兩個華人鐵路工人曾經聚居的美國小鎮。於紀錄片裏，許鞍華和秦沛雙雙提到，胡金銓早於1970年代已籌備此作，對於這個鐵路華工被欺壓、群起反抗的故事，既有現代歷史的脈絡，也有武俠片的底氣，電影未有人肯出錢投資，他已經做了大量資料蒐集，連角色設計、劇本和分場都準備就緒，大概是跟他長年漂泊在外的異鄉人景况有關。雖然胡金銓認定了這是他一生最後的作品，但在那個年代，《華工血淚史》題材太冷門，在荷李活根本找不到投資者，最後是得到當時在國際影壇發展順遂的吳宇森保薦，並邀請周潤發主演，才得以推動成事。但世事無常，就在開拍前1個月，胡金銓到台灣做心臟手術，結果失救離世。在手術枱不治的消息傳出之後，影壇大為震驚和惋惜，而且不明白在沒有即時生命危險的情况下，胡金銓為何要做這樣高風險的心臟手術。或者是他想得太完美，要在人生最後一仗用盡全副心力，以最佳狀態完成這部作品。

那年他回來台灣，躊躇滿志終於開拍他人生最重要的作品，還約了交情深厚的導演王童在都一處吃飯。王童形容他為重新執導而決心戒酒，顯得容光煥發，又似乎回復了年輕時的自信。可惜一別，就是永別。是真的出師未捷，英雄氣短。

時代來得太慢

在台北生活了好幾年，都有幾次路經都一處。而且，此一時不同彼一時，當年的老北京菜館，今日是獲得米芝蓮（和乾隆）認證的名店。可惜巨星已殞，故人提起胡金銓無不黯然落淚，窮一生創作電影，離開的時候幾乎身無分文，只留下一部尚待完成的作品。但就在胡金銓的未了夢人走茶涼許多年後，亞裔導演不再邊緣，被世人淡忘的「亞裔美國夢」終於捲土重來，像趙婷的《浪跡天地》和鄭一朔的《農情家園》都相繼成為國際電影新浪潮的代表。這可能是從未如此適合《華工血淚史》的新時代，但時代終究來得太慢。先知曾經來過，他已經走得很遠。

文˙ 謝利

…………………………………………

合菜戴帽。食譜／文、圖：呂晞頌

【材料】

•豬肉……50克

•黑木耳……50克

•紅蘿蔔 ……50克

•韭黃……50克

•豆乾……50克

•茭白筍……50克（可略）

•葱……1至2棵

•銀芽……50克

•雞蛋……3隻

•粟粉……1茶匙

•豉油……2湯匙

•鹽……適量

•甜麵醬……適量

【做法】

1.沸水加一湯匙鹽，汆燙銀芽，瀝乾備用。將其他材料切絲或切段備用。

2.兩隻半雞蛋加1/2茶匙粟粉及1/4茶匙鹽打勻，倒入已加熱的平底鍋，輕輕旋轉令蛋液鋪平，小火煎成蛋皮，放在湯碗中備用

3.豬肉絲加入餘下約半隻雞蛋，豉油1湯匙、甜麵醬1茶匙、1/2茶匙粟粉略醃；炒葱花、韭黃段、黑木耳絲、銀芽、茭白筍絲，盛起備用

4.放入豬肉絲炒至轉色，加入蘿蔔絲、豆乾絲拌炒，與步驟3食材炒勻後，加1湯匙豉油調味

5.盛至鋪了蛋皮的碗中，再倒扣至碟中，把蛋皮𠝹十字向四角掀開（可在蛋皮塗些甜麵醬）

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕胡金銓 紅眼

上 / 下一篇新聞