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2023年7月9日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：窮一生的詩——許鞍華與黃燦然
走出循環怪圈
同場加映：鮮浪潮睇好戲送另類體驗
無名周記：杰寧的孩子
老少女之麻糬周記！
同場加映：《傳媒家族繼承人》世紀末時代精神
誰人日記：回校
周日話題：失敗者閻明復
圖文城市：記下夏至
Long D：（三十九）重回比利時
放心寫作：#46 甜蜜的失去
讀者來信：誰不是怪物？
阿貓阿狗：#195 旅行（三）
平安祭：復照青苔上
movie chic, movie style：《元素大都會》水火不容的暗喻
論語．電影：如何能夠拍出第二部劇情長片？
家明雜感：《怪物》男子氣概這東西
影片簡評
單元連載：香港書57
星期日文學‧從左右政治論文學的本質
{懸浮達人}徐世琪 反抗引力 擺脫真假束縛 偽檔案展回應亂世
盤中食事：合菜戴帽 胡金銓的龍門「俠菜」
社會實驗：神父廟街開餐室 派飯招聘助更生
無定向學堂：學定精神健康急救 爆煲前介入陪伴支持
街知巷聞：烏石角村 見證「客家人經濟圈」
未來城市：鼓勵舉鐵操肌防退化 老友GYM助減醫療負擔
放心寫作：#46 甜蜜的失去
【明報專訊】日本作家東野圭吾擅長書寫長篇推理小說，但也寫了不少發人深省的短篇故事，其中一個篇名為〈失去的甜蜜〉，收錄在《怪人們》一書。
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讀者來信：誰不是怪物？
阿貓阿狗：#195 旅行（三）
平安祭：復照青苔上
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論語．電影：如何能夠拍出第二部劇情長片？
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單元連載：香港書57
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{懸浮達人}徐世琪 反抗引力 擺脫真假束縛 偽檔案展回應亂世
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