記錄片的主題是人權活動家Arna Mer-Khamis在杰寧難民營成立劇院的事迹，Arna也是這電影的導演。香港則有個在廟街打滾多時的神父，近日密鑼緊鼓在籌備經營一所可以餵養吃不飽的基層的食堂，同時為更生人士提供一條生路，截斷跌入找不到工作重又「撈偏」復又出入監房的坎坷循環。

許導許鞍華的新作《詩》不日上映，電影暴露了她鮮為人知的一面——原來她喜讀詩。值得欣喜的是，她似乎找到了自己的突破點。入戲院前，可先讀她與電影中的詩人主角黃燦然的訪問，他們談到詩人是否必須「窮其一生」，成熟的詩（相對於年輕的詩）的稀有，好詩和壞詩，他們又提到，頭頂上那高於世俗、俯瞰世人的神明。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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