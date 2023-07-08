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e之選：Insta360拇指運動相機 屏幕模組一機兩玩

【明報專訊】炎炎夏日，有人喜歡躲在室內打機，有人則喜歡走出戶外和陽光玩遊戲。要記錄上山下海的歡樂旅程，很多人都愛用輕巧又方便的運動相機。自從更多品牌涉足這個市場，運動相機不單愈出愈多，形態亦各有特色。例如品牌Insta360在2019年推出如拇指大小的Insta360 GO，輕如無物，專玩極限運動拍攝。不過機身太細有好亦有壞，換來操作麻煩、電量小、拍攝規格低等問題。如何做到又細又好用？「拇指相機」最新推出的第3代，加入一個內置屏幕的模組，兼顧遙控、設定、預覽、充電，要輕還是要就手，任君選擇。

主機僅重35.5克 360度水平校正

Insta360 GO 3主要由兩部分組成，包括了僅重35.5克的主機及名為Action Pod的模組。主機一如以往內置記憶體（最高128GB，不可換卡），配合不同配件後可磁吸在胸前、帽子上，或者使用底座黏貼在牆上，拍攝出手機或相機難以做出的刁鑽角度。今代GO 3最高可拍攝2.7K 30fps影片，比上代的1440p稍為改進。GO 3防震表現出色，亦支援360度水平校正功能，即使掛在寵物頸圈上拍攝動物視角，都能拍攝出穩定的畫面；音效也有改進，收音咪由1支增至2支，而且新支援語音操控。GO 3裸機的防水等級為IPX8，即5米防水，拍攝一般水上活動足以勝任。

錄影後自由調整畫面比例

不過今代最重要的升級是新增Action Pod，它是一個內置電池、拍攝按鍵、USB埠的模組，背部還有一個向上翻揭的2.2吋觸控屏幕。只要把主機放入Action Pod內，便可像坊間其他運動相機般操作。模組內置1270mAh充電池，令GO 3的標準攝錄時間由45分鐘（淨主機）增至170分鐘；把主機拔出來，Action Pod則變成主機的無線遙控器，用家可遠距離預覽拍攝畫面及調節參數，毋須麻煩地連上手機，大大提升使用體驗。惟須留意的是，Action Pod插入GO 3主機後，整體防水等級會跌至IPX4，只有基本防潑水能力。

今時今日拍片放上網，打橫打直還是四方都要煩惱，而且很多拍攝場景都是一瞬即逝，沒有翻拍的機會。為此GO 3的Freeframe錄影模式便十分實用，可在拍攝完畢後製時自由調整畫面比例（16:9、1:1、6:19）、畫面水平角度等，雖然畫質會降至1440p，但換來更大的後製彈性，旅遊途中也少一點顧慮。●

Insta360 GO 3

光圈：F2.2

等效焦距：11.24mm

影片最高解析：2.7K 30fps

容量：32／64／128GB（不支持SD卡）

重量：主機35.5g、Action Pod 96.3g

售價：$3058起

網址：store.insta360.com

文：黃振宇

相關字詞﹕e潮 相機 影石 運動相機

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