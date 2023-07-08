遊戲大作炎夏激戰 打機避暑 化身復仇王子

矚目RPG動作激戰爽快

無論你叫慣的中文譯名是「太空戰士」還是「最終幻想」，可以肯定的是Final Fantasy作為一款有36年歷史的國民級RPG遊戲，每次推出新作都是矚目焦點。最新一集Final Fantasy XVI在暑假登場，水晶、召喚獸等遊戲icon繼續保留，不過玩法由以往的文字RPG改為動作RPG，無論新手或老手都易於遊玩。

今集背景是個有水晶加護的大地，水晶令人類學會魔法，為國家帶來繁榮；人類之中還有些被稱為「顯化者」，他們體內寄宿着召喚獸，能夠讓牠們降臨到自己身上作戰。故事主角克萊夫是某國大王子，弟弟則是不死鳥的顯化者，後來他們被捲入一場侵略，弟弟被神秘召喚獸殺死，王子則淪為奴隸。故事便圍繞着克萊夫如何向真兇復仇。

今集改成動作RPG，玩家可以操作主角使出不同的華麗劍擊或魔法攻擊，配合各種閃避技、反擊技等，節奏非常爽快，有點像Devil May Cry系列的風格。雖然玩家只能操作主角一人，但會有不少NPC協助戰鬥，如故事初期登場的「大狼」托加爾、青梅竹馬的女主角吉兒等。至於焦點的「召喚獸」系統，玩家只需要點選技能後，便可以在戰鬥中儲氣變身成不同的召喚獸作戰，畫面非常震撼。●

Final Fantasy XVI

推出日：已推出

機種：PS5

類型：RPG

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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