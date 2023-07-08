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植印襪子 步步感受大自然氣息

【明報專訊】去年我們曾經給大家介紹植印工藝（botanical printing / eco printing），簡單來說，是把植物或花葉的形態及色素移印到紡織品上，例如杯墊、絲巾，甚至衣服上，讓作品呈現出不同顏色或花葉圖案。一直推廣植印工藝的沐門，創辦人葉天申（Sunny）本身讀紡織出身，亦從事相關行業多年，太太是花藝師，他說：「認識植印這門手藝已有10多年，從前主要看書研究，閒來做實驗試試；到5、6年前，太太想要一條植印絲帶，要知道坊間並沒有這種素材，於是我便用她的剩餘花材試做當玩，之後愈做愈多，就開設專頁和工作坊與人分享。」

Sunny笑言大多數人初接觸植印時都會做羊毛圍巾，但他已對這種素材「做到悶」，經常不斷尋找新題材，如嘗試用樹皮或水果皮煮出不同顏色染料。另外在選材上亦有不少學問，不同植物含水量不同，處理時都要格外小心，例如尤加利葉，無論是乾花或鮮花狀態都可用上，但若是楓葉的話，乾燥後一壓便會碎掉，根本難以移印到紡織品上。由於植物的含水量多寡會影響移印時間，若把移印時間相差大的花葉用在同一布料上，便會令圖案深淺不一。至於質料對上色也會有影響，例如Sunny今次示範的羊毛襪是易於上色的質料，對初學者來說較簡單，如果選用棉質白襪，便需要添加一些化學材料協助上色。

現時Sunny除了公餘開班教授植印技術，也會與不同機構合作辦工作坊、市集、展覽等，如現正於觀塘舉行的「2023東亞綠色藝術節」，當中展出了他帶領義工創作的藝術作品。現時他舉辦不同的工作坊，一般上課時間約4小時，有教授基本工序和技法植印體驗工作坊，以及高階班植印體驗工作坊等。Sunny指課堂經常超時，故準備了零食和咖啡給大家提神。他期望學生不止滿足於把一件成品帶走，而是把學到的知識和原理，回家繼續鑽研，更指設有「售後服務」，歡迎學生完成課堂後與他繼續交流討論，「因為發覺香港人對這範疇的認識仍未很深入，所以想把正確的資訊帶給學生，這方面我有信心做得到」。●

● 植印襪子

材料及工具：

羊毛襪一雙、花葉片適量、鐵鏽水（以食用白醋、清水及鐵片或鐵釘製作）、電磁爐、鍋、保鮮紙、剪刀

步驟：

1.以1:1比例混和食用白醋及水，放入鐵片或鐵釘，浸泡數天，讓鐵離子釋出於溶液當中，備用。鐵鏽水有助顯現花葉形態

2.羊毛襪先用清水洗淨。以1公升清水混和50毫升鐵鏽水，放入羊毛襪浸泡10分鐘

3.將花葉放於保鮮紙上

4.然後把襪子放於花葉上

5.再放花葉於襪子上

6.將保鮮紙和襪子捲成一團，以橡筋或繩子固定

7. 放入水中，以中火煮1小時左右

8. 熄火，待襪子冷卻，取出，移除葉子，冲水及風乾，即成

植印研習工作坊

內容：植印入門知識及製作技巧、基本着色技巧等，教授製作3個作品，包括棉質布袋、植印紙品及蠶絲或絲混紡布料

日期：7月及8月周末，共2堂，每堂4小時

收費：$1680/2堂，費用已包所有葉材、布料素材及工具借用

詳情及報名：fb＠The Muk Mun 沐門

[Feature]

相關字詞﹕工作坊 植物 工藝 植印

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