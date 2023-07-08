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植物提煉原材料 DIY日式香品 配專屬香氣

【明報專訊】從前不少家庭都會在家中安放神位，早晚奉香，熏眼的煙霧、攻鼻的味道成了另類「童年回憶」。今時今日，香品早已不止拜祭用途，換上時髦、優雅的包裝和款式，甚至有生活概念店把它們重新定位，以「早上用喝一杯茶的時間點一支香，淨化心靈」作宣傳。這些新派香品製作並不複雜，大家亦可跟隨導師學習，製作自家香品。

很多人跟孜桐一樣，兒時聞到家人拜神燒香，都會被黑煙和刺激的味道弄得頭痛不適。正因如此，她決心學習製香，為傳統的線香、竹香、塔香，甚至是日本流行的印香加入自己喜歡的味道。在她的創作下，原本平平無奇的香品，無論在顏色、味道和形狀方面都可以做到個人化，自用送禮皆可。

榆樹皮、雪松做香粉 免化學味攻鼻

孜桐本身從事文職，一年前開始把興趣變為副業，她修讀韓式製香師資證書課程後，便創立個人品牌——幸之桐Blessed Tree，一邊學習和鑽研香品，一邊參加市集，並在公餘時開設工作坊，教授學生製作各類香品，包括線香、竹香、塔香和印香等。孜桐說無論哪款造型的香品，均以香粉為原材料，以黏粉黏合後搓成泥膠狀的香糰，再做出條狀、塔尖等各種造型，待乾後便可燃燒。製香方法看似簡單，但要經過不斷練習才能做到得心應手，如製作竹香就要把香糰黏在竹子上，手勢不好便難以把兩者黏合；又如香糰做好後很快乾，所以必須把握時間，不然成品容易出現裂縫，除了影響外觀，燒香時裂紋位置更會冒煙。

經過看書本、上網自學，孜桐了解到可以用來製香的香粉種類很多，由於傳統拜祭用的香加入不少助燃化學物，才令味道變得攻鼻難聞，所以她選用的香粉，皆由植物提煉或磨製而成的天然香粉，如榆樹皮、檀香、乳香、雪松等，各有不同功效，好像雪松，據稱有安神作用，檀香能提神等，對孜桐來說，單是研究各種香粉混合的可能已很有趣。「除了韓國製香師資證書課程需要用他們的專屬香粉，一般香粉都可在網上找得到，甚至一些藥材如當歸，你可以買回家磨成粉用。我見過有些環保人士用咖啡渣製香，有些為噱頭又用柚子皮磨粉製香，總之各適其適。」

加精油添香 食用色素染色

大部分香粉無味道，孜桐會把精油添加其中作香味劑，並以食用色素製造出不同顏色。現時她的工作坊提供多種課程，如傳統製香體驗班、線香功能應用實學課程及較受歡迎的日式香品工作坊等。學生在上課時可自由選擇精油味道及顏色，做出個人化的香品。例如印香，便是用曲奇餅模印製出不同造型，如桃子、富士山、獨角獸等，既可點燃，又能作擴香掛牌使用，「印香在日本比較流行，當地人多以空熏法把印香放在空熏爐加熱，讓香味慢慢滲出。日本印香包裝精美，如禮盒般一盒有多款不同圖案，但在香港未有太多人認識，希望透過教學能帶大家認識品香文化」。●

3種香品 簡易製作

材料及工具：

製香用黏粉、各種香粉（按個人喜好如雪松、檀香、安息香等）、電子磅、食用色素、精油、紙杯、透明膠袋、刮刀、攪拌棒、曬香網、竹子、製香器、曲奇模具、尺子

香糰做法：

1.把透明膠袋放於紙杯中，加入黏粉和各種香粉混合。5克混合香粉，約可製作10支竹香

2.把喜愛的精油注入香粉中

3.調製顏色。選擇喜歡的食用色素顏色，以適量清水拌勻。由於香粉為泥色，經混合後，製成品的顏色不會與色素完全一樣

4.顏料倒入香粉的膠袋中，用手以搓泥膠的方法將之拌勻成香糰

竹香做法：

1.搓好的香糰分成每份1克，未用的，先用蓋子蓋好，以免變乾

2.以擀麵粉的方式，把香糰捲在竹子上，至包裹竹子大部分為止（尾段不用包），之後放在曬香網上，待4至7天風乾即成

線香做法：

1.把適量香糰放進製香器，經攪動後擠出線形

2.放在曬香網上並以尺子等工具輕壓以免變形，放4至7天待乾即成

印香做法：

1.把適量香糰壓扁至約1毫米的厚度，用曲奇餅模壓印圖案，放在曬香網4至7天待乾即成

日式香品工作坊

內容：製作線香10至15支、印香5至6個、香氣和紙書簽1個、香包1個

課程時數：每堂約2小時

收費：$498/堂，費用已包所有材料及工具借用

詳情及報名：IG@blessedtreehk

文：顏燕雯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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相關字詞﹕工作坊 製香 香品

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