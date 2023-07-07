明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
DIY食譜

飲食

白飯神偷 新手10分鐘煮好 鹹酸菜炒鮮魷 爽彈香濃

【明報專訊】夏天是夜釣魷魚和墨魚的季節，這讓我想起一道十分適合伴飯的家常菜——鹹酸菜炒鮮魷！這道菜結合了爸爸喜愛的魷魚，以及媽媽愛吃的鹹酸菜，是我們全家的心頭好，每次烹調時我都特別有動力。整體做法簡單，屬於新手入門菜式，唯一注意的是，一定要使用新鮮魷魚，這樣吃起來才會彈牙又爽口！

【家常菜系列】

這道菜的靈魂材料是魷魚和鹹酸菜。在海鮮檔購買新鮮魷魚回家後，先清理魷魚內臟和墨囊，去除頭、眼，剪開魷魚筒中央，清理軟骨、黏膜和雜質等，另用拇指按壓足部頂端中央位置，如果有突出牙齒，取之丟掉。然後在魷魚筒切下魷魚翼，將魷魚筒和鬚去衣洗淨，要特別留意魷魚鬚的足盤會藏有沙石等雜質，要仔細清洗。魷魚洗淨後，抹乾。將魷魚筒裏面和魷魚翼斜切割成十字花紋，切勿切斷魷魚。接着將魷魚筒切厚片，魷魚翼切半，魷魚鬚切成適當大小，加小量鹽和胡椒粉醃5分鐘。清理魷魚很麻煩？其實一般魚販可幫忙清理魷魚內臟和墨囊，去除頭、眼、軟骨，可省卻一些工序。

泰國鹹酸菜 鹹酸辣層次豐富

趁着醃魷魚時，可同步處理鹹酸菜。我發現豆腐檔的自製鹹酸菜愈來愈少，即使有，質素也參差，最終給我發現一款泰國製造的包裝鹹酸菜，味道不錯。每包有一棵鹹酸菜，醃汁帶有辣椒，結合鹹、酸和微辣味，層次豐富，在豆腐攤檔或雜貨店有售。這款鹹酸菜不太鹹，只需輕輕冲洗後，把硬莖切掉，再切成細件即可。如果覺得鹹，可再冲水，抹乾。

而此道菜的配菜有唐芹，我們只要莖部，切段即可。調味方面，我家的版本會加入許多香料，因為我爸爸是馬來西亞華僑，他喜歡濃郁的香料味，例如蒜頭、薑、辣椒等。薑可用肉薑，去皮切絲或磨成薑蓉。指天椒切件，新手可戴上手套切，以免雙手受刺激，變得紅腫刺痛。蒜頭去衣後切片。另外準備魚露、麻油、紹興酒、胡椒粉和糖。魚露能提升鮮味，如不喜歡可用蠔油代替，麻油可提香，胡椒粉有助辟腥，紹興酒辟腥之餘亦可提升香味。而加入胡椒粉可讓人有醒胃的辛辣感覺，特別冶味。

餘溫炒唐芹 不會過老

先燒熱白鑊，以中火炒乾鹹酸菜，盛起備用。中途可試味，如覺得較鹹，立刻關火，將鹹酸菜再浸泡一會，然後瀝水抹乾，再炒。

萬事俱備，正式炒餸！在炒乾鹹酸菜的鑊，加入油燒熱，油量要比平時多，因為鹹酸菜易吸油。用中大火順序爆香薑絲、蒜片和辣椒，之後加入魷魚略炒，兜勻胡椒粉、魚露、紹興酒和糖，然後兜炒鹹酸菜，當魷魚熟透蜷曲時，可加唐芹。唐芹煮得過老會難咀嚼，炒30秒後可關火，澆上麻油，以餘溫兜炒近1分鐘，即可完成。如你怕辣，可下唐芹時才加辣椒，有助減輕辣味，至於薑絲蒜片則可按喜好減量。

70℃熱水快煠魷魚出水 炒後乾身

這道鹹酸菜炒鮮魷，10分鐘內炒好，魷魚爽口彈牙，吸收了鹹酸菜的鹹、酸和微辣味；同時鹹酸菜也吸收了魷魚鮮味，互相輝映。如果你像我喜歡吃芫荽，可以上碟時拌入芫荽。這道菜較多汁，最適合搭配一碗熱騰騰的白飯。如果喜歡魷魚較乾身和少汁，可在開鑊前，先將魷魚放在70℃熱水中快煠出水。10多秒後可撈起，以免過熟變韌。●

食譜：鹹酸菜炒鮮魷

工具：易潔鑊連鑊鏟、廚剪、廚房紙或鏡布

材料（4人分量）：

新鮮魷魚……2隻

鹹酸菜……2棵

薑……1塊

指天椒……7隻

蒜頭……1個

魚露……2茶匙

麻油……2茶匙

紹興酒……2茶匙

胡椒粉……1茶匙

糖……2茶匙

唐芹……4両

油……2.5湯匙

魷魚醃料：

鹽……1茶匙

胡椒粉……1茶匙

新鮮魷魚處理方法：

1.手握魷魚足部（即魷魚鬚），輕力拉出頭部、足部連內臟，切去頭部連眼睛、內臟，以及足部頂端中央位置的牙齒

2.用廚剪沿魷魚筒中央剪開，攤開魷魚，去除軟骨、殘餘內臟、黏液和黏膜

3.魷魚筒和魷魚鬚去衣，切下魷魚翼

4.洗淨魷魚筒、魷魚翼和魷魚鬚，尤其鬚的孔盤

5.在魷魚筒裏（中央有坑紋）和魷魚翼斜切割成十字花紋

6.魷魚筒切大塊，魷魚翼切半，魷魚鬚切成所需大小，抹乾

做法：

1.魷魚拌勻鹽和胡椒粉醃5分鐘，待用

2.冲洗鹹酸菜，瀝水，抹乾。切去硬莖，其餘切細件

3.指天椒洗淨，切去頭尾，再切細件

4.蒜頭洗淨，去衣，切片

5.薑洗淨，去皮，切絲

6.唐芹洗淨，切去根部及葉子，只要莖部，切段

7.中火燒熱白鑊，炒乾鹹酸菜，盛起，待用

8.炒鹹酸菜的原鑊加油燒熱，轉中大火，順序爆香薑絲、蒜片和辣椒

9.加魷魚，略兜炒

10.兜勻胡椒粉、魚露、紹興酒和糖

11.加鹹酸菜，兜炒

12.當魷魚熟透蜷曲時，加唐芹，兜炒30秒，關火

13. 澆麻油，利用餘溫兜炒近1分鐘，即成

● 有片睇

想跟Son姐學做鹹酸菜炒鮮魷？

立即去片：rb.gy/8j65q

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。●

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕張慧敏 家常菜 食譜 Son級廚房 魷魚鬚 魷魚 鹹酸菜 鹹酸菜炒鮮魷

上 / 下一篇新聞