旅遊Quicknote：學玩烘焙金繼 體會大阪生活品味

套餐包含兩晚住宿，可選擇在上午10時起預先入住，或延至晚上6時前退房。入住期間，旅客每日可在UPSTAIRZ酒吧、酒廊及餐廳免費享用早餐，並使用合共5000日圓／約270港元的餐飲積分。而在迎賓大廳，則可免費享用自選迎賓飲品一份，包括當地的精釀啤酒和以當地礦泉水製成的薑汁汽水。即日起接受預訂，適用於7月15日起的住宿。

除此之外，UPSTAIRZ Lounge又推出Salon de Zentis系列音樂紀念活動，客人可同時享受特色佳餚與傳奇名曲。除了與多間藝術博物館合作，酒店亦與當地工匠合作推出Zentis Craftsmanship系列工作坊，讓客人體驗包括咖啡烘焙和金繼藝術等的工匠精神。●

Zentis Welcome住宿套餐

價格：64,400日圓／約3500港元起，含稅項及服務費

查詢及預訂：www.zentishotels.com/en/osaka

整理：實習記者雷璟怡