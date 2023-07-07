明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

夏日限定沐浴紫藍花海 鎌倉古剎邂逅繡球花

【明報專訊】日本能夠成為香港人喜愛的旅遊目的地之一，除了好食、好玩、好買之外，一些季節限定的活動體驗亦加分不少。以賞花為例，6、7月份，最令人期待的一定是紫陽花（繡球花）盛放。距離東京約1小時車程的鎌倉市，是觀賞紫陽花的理想地點。古城、古剎加上夏日微風，隨時令人在花海中流連忘返。如果你這段時間身在東京，值得安排一日小旅行，全身投入紫藍色的浪漫邂逅。

清晨排隊入明月院影「海報」

鎌倉位於神奈川縣，由池袋、新宿等地坐一程JR湘南新宿線，大約1小時就到達，車費約50至60港元，是東京近郊一日遊的熱門地點。每到6、7月份，這個與京都、奈良並稱三大古都的小城，都會一下子熱鬧起來，因為這裏很多寺院都廣種紫陽花，初夏梅雨紛飛，是紫陽花綻放最美麗的時刻。整個鎌倉都聚滿賞花客，不論晴雨，大家都趕赴這一年一度萬紫千紅的夢幻約會。

鎌倉不大，安排得好的話，基本上一天足夠走畢幾個賞花名所。前提是要：起得早。尤其當你到達第一個景點明月院時，你一定會驚訝明明寺院上午8時半開門，怎麼7時多已有人在門前排隊。原來這裏最出名的參道會在開門後半小時內短暫關閉，方便遊人拍出像海報一樣的照片，石階兩旁滿是湛藍紫陽花的清幽美景。難怪一開門，買好票後，大家都朝石階的方向走，一個跟一個，每人把握時間，拍攝約十來廿張就會退開，讓位予後面的遊客，秩序井然。

二戰後物資匱乏造就「明月院藍」？

有沒有發現明月院的紫陽花，都是清一色湛藍。相傳二戰後物資匱乏，住持想出用紫陽花叢代替給參道定界的木樁，於是廣植近兩千多株姬紫陽花，無意間成就了這片獨特的風景，更有人稱為「明月院藍」。細看，花株顏色有深有淺，據講開花時間愈長，色澤也會愈深。風一吹過，掀起一片藍色的浪，煞是好看。

必吃細嫩魩仔魚 仙氣刨冰藍變紫

明月院雖美，但不宜逗留太久，建議避開人潮，先到鎌倉商店街小町通吃點東西。上午11時開始營業的こまち茶屋，可以吃到只得湘南海岸和兵庫淡路島出產的魩仔魚，條條晶瑩的魚苗在相模灣捕獲後馬上送到店內炮製丼飯，入口細嫩不腥。飯後，記得點一客「紫陽花冰」，以蝶豆花汁製成，淡藍中帶粉紅，仙氣飄飄。吃時加上小杯檸檬汁，由藍變紫，賣相更是誘人，引得同枱女生開心打卡。飯後不妨散步約10分鐘到鶴岡八幡宮，看看放在門口的「花手水」，見識日本人如何將紫陽花美學發揮到極致。

長谷寺紫陽花步道 遠眺相模灣

吃飽元氣滿滿，是時候開始下午行程。坐上江之電至長谷站附近的長谷寺，購票入場後，宜直奔正殿，再購買紫陽花步道券。長谷寺最出名就是這條花步道，寺方要實施人潮分流，每10分鐘放行50、60人，繁忙時間，可能要等待個多小時才能進入。這條紫陽花步道其實是寺院後山的小徑，遍植不同顏色、逾40種類的紫陽花，姹紫嫣紅。更特別是小山徑可以遠眺山下相模灣的美景，花海與大海相互揮映。大家排住隊，又上又落，邊走邊拍照，走走停停，十來分鐘的小山路，美不勝收，趣味盎然。

捕捉電車經過花叢美麗一刻

離開長谷寺，不妨沿着電車軌步行幾分鐘，到達另一個人氣景點——御靈神社。這裏並沒有種植太多紫陽花，遊人來到，醉翁之意都在神社門前的電車軌，因為這裏可以拍到電車駛過紫陽花叢的美麗一刻。每逢花季，大家就會聚在神社前，等候一班又一班電車經過。還好，也不用久等，大約8至10分鐘就有一班電車經過，攝影發燒友們盡情捕捉最美的時刻，畢竟一年一度，錯過了就要等明年。●

明月院

相關資訊：trip-kamakura.com/place/230.html

こまち茶屋

IG：komachi_chaya.japanesesweets

鶴岡八幡宮

網址：www.hachimangu.or.jp

長谷寺

網址：www.hasedera.jp/cn

御靈神社

交通：從JR鎌倉站乘江之電至長谷站，步行約5分鐘

註：神社免費入場但內裏不准拍攝，可在門外拍攝電車

● 日本旅遊錦囊

入境：持特區護照毋須簽證

航班：香港每日有多班直航機飛東京，香港航空7月尾來回票價約$4443起（已連稅），如加購20公斤行李，另加$420

文：胡慧敏

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕東京近郊 女東京 東京 賞花 繡球花 紫陽花 鎌倉 東京旅遊 日本旅遊 旅遊

上 / 下一篇新聞