夏日限定沐浴紫藍花海 鎌倉古剎邂逅繡球花

清晨排隊入明月院影「海報」

鎌倉位於神奈川縣，由池袋、新宿等地坐一程JR湘南新宿線，大約1小時就到達，車費約50至60港元，是東京近郊一日遊的熱門地點。每到6、7月份，這個與京都、奈良並稱三大古都的小城，都會一下子熱鬧起來，因為這裏很多寺院都廣種紫陽花，初夏梅雨紛飛，是紫陽花綻放最美麗的時刻。整個鎌倉都聚滿賞花客，不論晴雨，大家都趕赴這一年一度萬紫千紅的夢幻約會。

鎌倉不大，安排得好的話，基本上一天足夠走畢幾個賞花名所。前提是要：起得早。尤其當你到達第一個景點明月院時，你一定會驚訝明明寺院上午8時半開門，怎麼7時多已有人在門前排隊。原來這裏最出名的參道會在開門後半小時內短暫關閉，方便遊人拍出像海報一樣的照片，石階兩旁滿是湛藍紫陽花的清幽美景。難怪一開門，買好票後，大家都朝石階的方向走，一個跟一個，每人把握時間，拍攝約十來廿張就會退開，讓位予後面的遊客，秩序井然。

二戰後物資匱乏造就「明月院藍」？

有沒有發現明月院的紫陽花，都是清一色湛藍。相傳二戰後物資匱乏，住持想出用紫陽花叢代替給參道定界的木樁，於是廣植近兩千多株姬紫陽花，無意間成就了這片獨特的風景，更有人稱為「明月院藍」。細看，花株顏色有深有淺，據講開花時間愈長，色澤也會愈深。風一吹過，掀起一片藍色的浪，煞是好看。

必吃細嫩魩仔魚 仙氣刨冰藍變紫

明月院雖美，但不宜逗留太久，建議避開人潮，先到鎌倉商店街小町通吃點東西。上午11時開始營業的こまち茶屋，可以吃到只得湘南海岸和兵庫淡路島出產的魩仔魚，條條晶瑩的魚苗在相模灣捕獲後馬上送到店內炮製丼飯，入口細嫩不腥。飯後，記得點一客「紫陽花冰」，以蝶豆花汁製成，淡藍中帶粉紅，仙氣飄飄。吃時加上小杯檸檬汁，由藍變紫，賣相更是誘人，引得同枱女生開心打卡。飯後不妨散步約10分鐘到鶴岡八幡宮，看看放在門口的「花手水」，見識日本人如何將紫陽花美學發揮到極致。

長谷寺紫陽花步道 遠眺相模灣

吃飽元氣滿滿，是時候開始下午行程。坐上江之電至長谷站附近的長谷寺，購票入場後，宜直奔正殿，再購買紫陽花步道券。長谷寺最出名就是這條花步道，寺方要實施人潮分流，每10分鐘放行50、60人，繁忙時間，可能要等待個多小時才能進入。這條紫陽花步道其實是寺院後山的小徑，遍植不同顏色、逾40種類的紫陽花，姹紫嫣紅。更特別是小山徑可以遠眺山下相模灣的美景，花海與大海相互揮映。大家排住隊，又上又落，邊走邊拍照，走走停停，十來分鐘的小山路，美不勝收，趣味盎然。

捕捉電車經過花叢美麗一刻

離開長谷寺，不妨沿着電車軌步行幾分鐘，到達另一個人氣景點——御靈神社。這裏並沒有種植太多紫陽花，遊人來到，醉翁之意都在神社門前的電車軌，因為這裏可以拍到電車駛過紫陽花叢的美麗一刻。每逢花季，大家就會聚在神社前，等候一班又一班電車經過。還好，也不用久等，大約8至10分鐘就有一班電車經過，攝影發燒友們盡情捕捉最美的時刻，畢竟一年一度，錯過了就要等明年。●

明月院

相關資訊：trip-kamakura.com/place/230.html

こまち茶屋

IG：komachi_chaya.japanesesweets

鶴岡八幡宮

網址：www.hachimangu.or.jp

長谷寺

網址：www.hasedera.jp/cn

御靈神社

交通：從JR鎌倉站乘江之電至長谷站，步行約5分鐘

註：神社免費入場但內裏不准拍攝，可在門外拍攝電車

● 日本旅遊錦囊

入境：持特區護照毋須簽證

航班：香港每日有多班直航機飛東京，香港航空7月尾來回票價約$4443起（已連稅），如加購20公斤行李，另加$420

文：胡慧敏

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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