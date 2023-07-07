沙發薯：選秀好橋 見好就收還是用到盡？

一個最直接的提問是：何以為繼？《全民造星》也好，《中年好聲音》也好，如何再闖高峰，製造高潮？這的確是一個難題。或者社會上（毋須局限於香港）還有很多很有潛質和熱誠的參賽者，沒有所謂的人才短缺問題，新的可能（如一個新星的誕生）依然存在。同時，電視台又可以找到新的人選出任「導師團」、「評判團」，以保證節目可以出現一些火花。但畢竟它們都是娛樂節目，怎樣可以長期吸引觀眾的注意、成為娛樂新聞的題目，就是很實際的考慮。用日常的用語來說，是有沒有噱頭？是否有好橋？能否成為公眾議論的話題？電視節目要有賣點。

高潮早在決賽前出現

而在考慮上述提問的過程中，我們又要明白，今天觀眾消化信息的速度，變得愈來愈快。以前推出一個選秀的電視節目，以其總決賽為高潮，冠軍花落誰家？決賽表演臨場有沒有出乎意料的事情？賽果是否叫人滿意（或應說是否令人信服）？雖然並非所有觀眾均會對以上提問感到興趣，但一般而言這些都屬於決賽該日才會揭曉的答案。但今時今日，通常高潮早在決賽之前已出現，而最後的結果也不再是最為矚目的事情。結果如何或者還會引起一些爭議，不過大部分觀眾都沒有興趣長時間糾纏在這個問題之上。在決賽之後，不出一個星期，大家的注意力便轉移到其他話題之上，決賽的生命力大有可能是整個選秀節目中最短暫的一環。於是，在冠軍尚未出爐之前，觀眾的注意力便開始下降，精神分散到其他方面，而不會長期集中於一個節目。

像《中年好聲音》，電視台在完成第一季後趁人氣仍旺而安排各人繼續出鏡，參與製作（如演唱電視劇主題曲之類），卻很快遇到觀眾的冷淡反應。那批得獎者、參賽人的媒體價值迅速下滑，不到一兩個月便差不多「打回原形」。而電視台愈想好好加以利用，安排更多鏡頭前面的機會，則貶值速度愈高。你說那些得獎者、參賽人沒有故事嗎？不是。但他們的故事經過反覆介紹之後，趣味大減。「聽得多都厭」，很簡單的道理。

當代媒體消費者是相當殘忍的，一個話題一過了某個時限，就差不多立即報廢。要再燃點起媒體消費者的興趣，不是一件容易的事情。在新的資訊世界裏，一切固有的都隨風在空氣中融解，大部分東西均屬過眼雲煙，要複製成功經驗，存在相當大的難度。電視節目第一季叫好，電視台總想搞搞第二、第三季。難得找到一條好橋，沒有什麼道理「見好就收」。有時候，製作人甚至會覺得，「打鐵趁熱」，當觀眾還未離去或轉台，快手搞個續集。問題是：有多大的把握可以再次成功？

當然，或者這並不是一個很重要的問題。趁大家還說得出第一季如何成功的時候，將好橋「用到最盡」，或者才是生存之道。萬物皆會成為過去，電視節目自然也不會例外。●

文：趙東尼

[文化力場]