時裝轉型 貼合可持續發展 源頭做起 挑戰布料環保定義

近年各地時裝協會均開始轉型，以貼合時裝業背後的環保、性別議題等，如英國時裝協會（British Fashion Council）或這次訪問的Swedish Fashion Council，也帶出現有時裝機構的僵化局面。而現任Swedish Fashion Council首席執行官Jennie Rosén認為時裝周作為發布方式為環境帶來過大衝擊，故需要更徹底地改變運作方式。Jennie Rosén表示︰「現時我們以宣傳、教育及創新為協會主要基石，以保持我們的競爭力。其實整個行業已經轉變，如大約90%的歐洲人都是遊戲玩家，他們開始購入遊戲資產，也帶動虛擬時裝巿場，而近年急速發展的二手時裝巿場亦是一例。但當中最大的問題，是我們尚未有相關的數據及相應的法案。」

植物人造纖維作布料素材

Challenge The Fabric，是Swedish Fashion Council主要年度活動之一，以植物人造纖維為布料素材。顧名思義，這種簡稱為MMCF（Man-made cellulosic fibres），泛指以提取自植物原材料（如棉花）的纖維為基礎製成的人造纖維，如lyocell，modal及viscose等。今屆於米蘭舉行的Challenge The Fabric，便由業界人士分享最新發展。「整個活動的最大目的，是讓大家交流，讓更多環保合作發生。以座談會作為活動模式，正好是最佳的平台。但我們不會囿於一格，而是按目的來規劃活動模式。」全球現時有不少以環保為本的時裝論壇，Challenge The Fabric的特點是以MMCF為焦點。這種技術的最大好處，除了是能善用農業及木材生產剩下的植物纖維外，亦能將原本以天然植物素材製作的舊衫如T恤、牛仔褲等化為MMCF，由能源到用水等方面同樣達到環保效果。

由森林管理升級到生態系統管理

今屆Challenge The Fabric有不少有趣的發言，如可持續發展顧問機構Canopy代表Valerie Langer，談及種樹並非能補救古樹林的再生手段，將問題由森林管理的層面升級到生態系統管理的層面。時裝品牌Diesel的可持續大使Andrea Rosso分享品牌用上回收棉及MMCF所製作的Rehab Denim和Dry Indigo技術。紡織物回收公司Re:NewCell代表Jenny Fredricsdotter則與創業投資公司Closed Loop Partners代表Julia Viner等人討論投資者之於MMCF等環保素材初創企業的重要，都是獨具見解的分享。

但近年不少生產商均推出多種環保時裝素材，由菇菌皮革到海藻布料的技術等，已逐漸能成熟地作工業式生產，Challenge The Fabric純聚焦於MMCF素材，會否局限了平台的發展？合作單位Ekman & Co.集團旗下Innovare部門副主席Nina Elmersson回應︰「我們視MMCF為能與其他生態素材互補不足的其中一種方案，而非與之競爭。在業界作可持續發展轉型時，其實需要多種生態素材，來改善整個時裝行業。」Jennie也補充︰「Swedish Fashion Council並非局限於一個解決方案，而是透過多個業界來共同研討多個方案。而我們更着重的，是如何促成這個業界轉型發生。」

網址︰challengethefabric.com

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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