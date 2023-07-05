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廚房說書人：大班樓的一夜

【明報專訊】朋友好客，在大班樓請客，邀約時是2月，晚飯時卻是5月，當中相隔3個月。朋友已是大班樓的老闆好友，尚且如此，都說大班樓一枱難求，可見所言非虛。

被安置在隱蔽角落 多點私隱

大家對這餐晚飯都十分期待，既為了飯腳組合，也為了菜館和食物，於是當晚早早便齊人。我們被安置在一個隱蔽角落，明顯是讓我們多點私隱，少點顧慮，可以聊得更加暢快。我且觀察到，旁邊一張枱整晚都始終空着，原因當然不是因為大班樓冇客，我猜想，可能是老闆想為我們再增加多點私隱，我跟朋友道出想法，她說這似是老闆作風。

當晚飯敘共10人，有作家、教授、才子、大狀等，都是響噹噹的人物，老闆過來打招呼，說見到這麼多朋友實在開心，又說既然都是好朋友，今晚就由他請客，主人家吃了一驚，但最後還是拗他不過。老闆大氣，又見一例。

老闆貼心，除了見諸場地打點之外，也見諸菜單。

是夜菜式共13道，包括蘭州百合玫瑰露子薑醋漬冬瓜、凍鹵水花椒小吊桶釀土魷、象拔蚌汁漬凍鮑魚、荔甫鴨盒、山楂梅子脆皮豬尾、一口湯、魚米粥蝦籽象拔蚌、雞油花雕蒸花蟹配陳村粉、樟木煙熏黑腳鵝、大班樓酸辣甜蒜牛四味、魚湯白木耳浸瓜絲、梅乾菜扣肉煲仔飯、甜品三味。

當晚有兩人不吃紅肉，老闆再額外為他們補加3道菜，分別是：蟛蜞膏豆仁炒琵琶蝦、清蒸花英斑、蟹肉櫻花蝦糯米飯。

13道菜式見心思

我到過大班樓4次（新舊舖加起來計），一些signature dish如雞油花雕蒸花蟹配陳村粉，固然次次都叫，但由老闆親自寫的菜單，更能見其心思。第一道菜蘭州百合玫瑰露子薑醋漬冬瓜，已經先聲奪人，讓座上的文青女教授驚呼，說冬瓜不單清鮮，打開味蕾，且未想過吃冬瓜會吃到這樣一個質感。

至於我最喜歡的，則是魚米粥蝦籽象拔蚌，粥綿滑有米香，跟軟滑鮮味的象拔蚌，十分匹配，不會爭妍鬥豔。另外，樟木煙熏黑腳鵝，外皮脆薄如紙，保持肉質多汁，還有樟木的香氣，比中環那名大於實的燒鵝名店的好吃得多。還有山楂梅子脆皮豬尾、酸辣甜蒜牛四味、梅乾菜扣肉煲仔飯，都是以往未吃過，但也讓人驚豔的菜式。

是夜賓主盡歡，大家享受的不止是食物、座上各人的廣博見聞，還有老闆的濃情厚意。●

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

相關字詞﹕大班樓 蔡子強 廚房說書人

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