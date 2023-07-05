腕表110周年 展示日本精湛工藝 吉祥物Snoopy表上滑浪

Seiko 5 Sports系列今年慶祝55周年，找來PEANUTS《花生漫畫》聯乘推出限量版腕表。兩款Seiko 5 Sports 55周年PEANUTS限量版腕表採用備受歡迎的SKX Sports和Field Sports型號，均以世界上最著名的小獵犬Snoopy作主題。Charles M. Schulz在1950年首次發表《花生漫畫》，當時該連環漫畫在7家報紙上首次亮相。從那時起，Charlie Brown、Snoopy和其他漫畫角色在流行文化中留下印記。

Snoopy、Woodstock空中飛行

腕表上出現的卡通形象來自報紙上的原創漫畫，每個細節均經過仔細設計。Snoopy以原作中乘風破浪的形象出現於SRPK25款式，表盤上的衝浪板為Seiko 5 Sports的原創設計。SRPK27款式的表盤上，Snoopy則模仿直升機在空中飛行，以獵犬耳朵充當螺旋槳，由好友Woodstock擔任飛行員，表底的降落傘圖案則為Seiko 5 Sports的原創設計。兩枚腕表表盤均飾以漫畫作者的手寫字樣，表底刻以手寫字體LIMITED EDITION，表冠上還有Snoopy的腳印彩蛋。

琺瑯、蒔繪工藝 打造純白平滑表盤

今年除了是Seiko 5 Sports系列55周年，也是品牌和日本製表的110周年。創辦人服部金太郎1881年在銀座開設一家修理及銷售鐘表的商店，後來開設了「精工舍Seikosha」工廠生產自己的鐘表，在1913年製成了日本首枚腕表Laurel，並不斷發展製表工藝。品牌為此推出4款Presage Craftsmanship系列特別版腕表，涵蓋琺瑯、蒔繪瓷漆、有田燒和七寶琺瑯工藝，展示日本傳統手工技藝與品牌機械製表技術。限量版腕表採用全新表殼設計，結構令表盤細節更突出，並採用羅馬數字及時標交替的全新設計。

純白琺瑯表盤由工藝大師橫澤滿及團隊打造，品牌沿用的琺瑯工藝能確保奪目白色表盤色澤歷久不衰。其12時位置採用紅色羅馬數字，讓人聯想起1913年的原版Laurel腕表。蒔繪瓷漆則是一種有數百年歷史的裝飾藝術，通常出現於湯碗或家具上，蒔繪工藝師田村一舟與團隊運用多種技術，製作出平滑的蒔繪表盤。兩款腕表均用上6R24機芯，設有日期、星期和動力儲存顯示。

表盤以象牙色有田燒製作的腕表，由工藝大師橋口博之及團隊製作，需要高超技巧和耐性，並在高溫窰爐中多次燒製，才能確保色彩、紋理不會被時間冲淡。七寶琺瑯表盤的靈感則源自數百年前從荷蘭海運到日本的一個藍色碟子，七寶琺瑯與眾不同之處在於它在燒製後的拋光方式，工藝大師戶谷航和團隊重複地以人手為表盤上釉、燒製和拋光，以突顯獨特的波浪紋。此兩款腕表均配搭6R27機芯，6時位置設日期小表盤，9時位置設動力儲存顯示。

紀念攀登5高峰探險家

品牌除了在110年前製作出日本製表史上的首款腕表，也在1965年製造了日本第一款潛水表，並在5年後推出了一個新型號，採用線條流暢的表殼及不對稱延伸設計，保護表殼4時位置的表冠。其堅固結構、150米防水性能以及夜光指針和時標，既有足夠強度也容易讀時，成為不少探險家佩戴的腕表，日本冒險家植村直己在1974年至1976年間便佩戴此潛水表款在北極地區探險。他在1970年成為首位登頂珠穆朗瑪峰（亞洲最高峰）的日本登山者，更是世界上第一位同時登上白朗峰（ Mont Blanc，歐洲最高峰，不計算俄羅斯）、吉力馬札羅山（非洲最高峰）、阿空加瓜山（南美洲最高峰）和阿拉斯加丹奈利峰（北美洲最高峰）5座山峰的登山者。

為了紀念植村直己當年的創舉，品牌以現代手法重新推出Prospex 1970年經典別注款潛水表，表盤上描繪了冒險家當年攀登的第一座山峰白朗峰。腕表以山峰上岩石和雪地表面為靈感，帶紋理背景的表盤印上白朗峰獨特的輪廓外形，壓製與蝕刻技術令表盤更有深度，做出栩栩如生的山峰效果。表側經過精心拋光，日期視窗設於4時和5時位置之間，跟指針一樣塗有大量Lumibrite環保蓄光塗層，黑暗中仍能清晰讀時。腕表搭載專為潛水表開發的8L35機芯，表殼覆以超硬塗層防止刮損，並採用弧形藍寶石晶，內側經防眩鍍膜處理，確保不同角度也清晰易讀。專屬表盒上印有植村直己的話：「當一個夢想實現時，其他夢想就會隨之而來。」

系列首款機械GMT潛水表

Prospex系列也在今年首次加入機械GMT潛水表：1968年經典別注款潛水表。全新6R54機芯具有GMT功能和長達72小時的動力儲存，其GMT指針可以一小時為單位獨立調校，而不會影響日曆指針，方便佩戴者讀取第二時區時間。腕表具有200米防水功能、高度清晰的Lumibrite環保蓄光塗層表盤和防刮單向陶瓷表圈。除了經典的綠色和黑色型號外，品牌亦推出110周年限量版的Save the Ocean款式。在1960和70年代，不少研究人員也會在前往北極和南極的探險中佩戴Seiko，品牌便以此為設計靈感，以冰藍色表盤搭配細膩的條紋，營造極地冰川的感覺。表鏈以外，腕表另配備一條以日本傳統製紐（Seichu）編織而成，以回收塑料瓶製成的表帶，呼應Save the Ocean的環保理念。

查詢：2736 0235（通城）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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