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副刊
Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：養兒護老

【明報專訊】以前生仔打正旗號是為了防老，好等老來有依靠，有仔女養。今時今日，但求子女不啃老，老來肯探望陪伴，已經開心過中六合彩；反過來父母要為子女防老，買樓買保險買基金買保障。老老實實，成功有父母幹，一輩子不愁衣食，父母搵錢仔享福，大家毋須酸葡萄。

請「全職兒女」照顧父母起居

人口老化是全球問題，不單止在香港，全球都要照顧老人家的需要，根本無法應付。昔日奉行一孩政策的內地亦遇上問題，原來內地有一項「新職業」應運而生，就是子女回家做「全職兒女」，照顧父母起居。全職兒女，簡而言之就是全職照顧父母，薪水由父母負責，當然包伙食及住宿。換句話說，薪水可以穩袋，所有生活開支由父母包埋。

令我茅塞頓開的是網上一則新聞報道，據報浙江寧波有一個40歲兒子，願意放棄月薪2萬人民幣的工作，轉做「全職兒子」來照顧父母，而父母從退休金中支取5500人民幣給他作為零用錢。帳面上看好像損失很大，但依據當事人講，以前月入2萬人民幣是月光族，如今只有5500人民幣反倒儲到錢。

事件引來網上熱議輿論，有人表示十分羨慕兼很想嘗試，亦有人認為根本是在美化啃老族，那麼大家認為呢？首先搞清楚護老和啃老大不同，一個要做，要付出才有收入；另一個乜都唔使做，只做蛀米大蟲！當然父母本身必須有一定條件，經濟上負擔得起。那些幫子女買樓供樓的父母，還有那些講到明老來不用靠子女養，能自給自足的父母，當然有條件可以聘請。

人當然會老。當自己還年輕，身體還健康，行得走得，照顧自己當然什麼問題都沒有啦！但當自己老了，身體機能退化大不如前，莫講有什麼大病，如中風心臟病之類，骨質疏鬆、關節退化等，連行路都要人攙扶時，可以靠邊個？當然可以請看護請傭工，但如果有得選擇，請兒女親自照顧自己的話，大家點揀點睇？

做孝順仔女 有糧出包食宿

義務照顧和收錢照顧是兩回事，全職兒女點止收份人工，免費食宿咁簡單？父母百年歸老，功德圓滿之後，家產財產就是gratuity！一份工，在公，可以成為被人稱讚的孝順仔女；在私，個個月準時出糧有錢剩，約滿又有酬金，呢份筍工邊度搵？

我自己都做過照顧者，當然知道照顧者唔容易。我同時亦是個職場女王，出來打工對老闆對上司對同事對下屬對客戶，又幾時容易做過？一樣要受氣！

養兒護老，積穀保老，居家安老；兒孫滿堂，承歡膝下不是夢！各位父母一想起這個畫面，係唔係瞓着覺都笑醒呢？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

相關字詞﹕全職兒女 人口老化 親子筆陣 名人KOL 張慧敏 辣媽CEO

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