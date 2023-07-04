明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

英倫助鄰：淺談grammar school

【明報專訊】香港與英國的教育大不同，移民英國後，昔日每天與功課、默書、考試搏鬥的日子，突然變成每天上學都有遊戲、運動的英國校園生活，相信小朋友就十分享受，但就不是每個家長都十分適應！慣了每天跟進子女功課，但來到英國，連教科書都沒有，好多家長嚷道難以掌握子女的學習進度，看着他們不用做家課、趕補習，反而忙着參加各種課外活動，不禁質疑是否太過遊手好閒呢？

入學試11+難度高要操練

為此，可能有些家長希望子女入讀競爭力較高的學校。有經濟條件的可以考慮私立學校independent school；若是希望繼續享受免費教育的，自然就會想到入讀文法中學grammar school。

Grammar school簡單講，是通過入學試成績作為收生標準。入學試11+（為適齡準備升中的11歲學生應考，故常被稱為11+考試）會在Year 5學期尾至Year 6開學初期舉行，但考生往往需要備戰經年，因為入學試內容並非一般小學會教授，家長往往都要一早預備有關試題供子女操練，參加應考補習班亦是平常。好不容易才來到外國愉快學習，是否又要回到競爭的路上，提前在小學階段就要操練應試呢？這畢竟是價值觀問題。

上期專欄提過，grammar school在地區的存廢會因地方議會長期受哪個政黨控制而不同。現時英格蘭有163間grammar schools，北愛爾蘭有69間，蘇格蘭則完全沒有。所以想子女升讀grammar school，家長須先選好地區。大受港人追捧的曼城外圍的Altrincham和倫敦東南面的Kent，都有不少著名grammar schools。

Grammar school在英國一向都是個爭議題目，有人為了入學精心籌備多年；亦有人恨之入骨，堅決反對。有人認為grammar school有助弱勢家庭兒童通過成績向上流；反對的理由除了認為應該有教無類外，更有研究指出grammar school令地區整體成績有所下降。

精英式教育已非歐美主流

11歲就以學術能力去編班入學，揀選高能力的一群集中起來教育，這種精英教育方式在我們香港人看來可謂理所當然。香港中學都以學生bandings來分，現在是3個bands，從前更細分5個bands，然後band 1中學內再設精英班。精英主義從小到大薰陶我們，我們都是這樣長大的。但其實此等以成績決定升中的教育制度，早已不是西方現代教育主流，在歐美發達教育國家鮮有如此，英國仍保留grammar school可謂異數。

在英國，雖然一般的綜合學校comprehensive school不以能力收生入學，但都會按學習程度分班上課，好使不同能力的學生接受不同的學習目標和學習方式。

每人價值觀不同，但說到選校，不論在港在英，我都建議選適合子女的，而非家長想要的。大家好不容易才來到英國，莫忘初心。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

http://www.facebook.com/LunLondon

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

相關字詞﹕英國留學 英國升學 移民英國 移民 親子筆陣 名人KOL 英倫助鄰

上 / 下一篇新聞