媽媽維特：孩子內心的需要

尋找「正向出發點」

我曾在周華山老師的自在社課程中，學習到「我不是我的情緒」，即情緒不是來界定「我是誰」，我和情緒可以脫鈎。浮出的情緒底下，其實是尚待發掘的潛意識「冰山」，內藏很多固有信念、底層情緒。更重要的是，每個情緒背後都有它的「正向出發點」，例如「恐懼」是提醒我們規避險情、「憤怒」是為了得到正當的看待。看得到「正向出發點」，就能接納自己或身邊人的情緒，以正面狀態看待問題。

學習尋找「正向出發點」並不容易，卻讓我慢慢培養出一種心理預備，知道無論是阿仔發脾氣、跟老公爭拗，其實都可以嘗試去正面理解大家呈現的情緒。很多時，我都未必找到正向出發點，但在尋找過程中，我感覺到自己接納的空間大了，「承載力」強了。家中的能量氛圍也隨之漸漸柔和。

當然，頃刻被觸碰死穴、內心為之掙扎，甚至即時引發衝突的情景，依然是生活的日常。而最近我參加的「非暴力溝通」（NVC）課程，讓我更深入地察看衝突的源頭和解藥——情緒跑出來，是為了引領我們，照見我們內心的真正需要。看見、連結對方內心的需要，是健康地化解關係衝突的核心。然而，能夠真正同理對方的內心需要，關鍵是必先經過「看見、連結自己的內心需要」，而這就需要培養一種自我覺察的靜心。唯有看見自己的需要，讓自己進入內在的安穩，才有健康的狀態去同理別人，而非急於論斷、抱怨、指摘。

大仔本身躁底，今年進入青春期後更是明顯。他用客廳電腦打機，每當稍不順意，例如網速稍窒、被隊友拖累，都會拍枱拍櫈、咒罵不斷，全屋充斥戾氣。我很多時都是忍了一會，到忍不住時出口告誡，告訴他有情緒並沒有問題，問題在他的行為影響全屋人，希望他停止不合比例的發泄。通常他都不回應，頂多是沉默一會，很快又繼續邊打機、邊咒罵。

求內心平靜安穩

學習NVC後，我知道面對這情景，第一步是連結自己的需要。我靜心觀察自己的身體和情緒，知道自己很受喝罵聲和拍打聲影響。我感受到身體的顫慄反應 ，來自一種深層的驚怕，很可能與幼時已遺忘的片段相關。而不管是何片段，我此刻最需要的是平靜和安全感，肯定自己「真正安全」。

至於連結阿仔內心需要的一步，真的不容易。我試了好幾次都做不到，因為很快，我就會回到自己的安全感需要上，不自覺地覺得「阿仔發泄情緒是在威脅我」。後來，我跟同學一起練習，彼此扶持下真正進入內在的平安，我終於可以放下自己，叮一聲，第一次連結到阿仔的需要。

首先，他需要打機，是因為那能滿足能力感、自我肯定的需要。而再往深走，我發現他同時渴望不受干擾地滿足能力感的探索，那是一種安穩的需要！發脾氣的背後，是他需要內心的平靜安穩。他沒有靜心面對外在干擾的能力，唯有把自己被擾亂的狀態向外傾瀉，所以，他不能按我需要停止發泄——表面上，我和他呈現的形式差天共地，但其實我們的核心需要何其相似！當我發現我們的相似，我對他的同理加深了，內心也更安穩自在。有了這份基礎，下一步就是找適合的時間，跟他談如何處理。在此讓我勉勵自己，加油啊！

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第456期]