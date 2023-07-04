家庭有教：學好英語的有效認知辦法（二）

多比較：語音辨識的能力，可以被理解為一種歸類比較的能力，家長不妨多與孩子討論相同或相近的語音，並講解押韻音的結構和規則，例如："king"、"ring" 串法接近，尾音相同而押韻；"man"、"tan"押韻，尾音相同；但"ing"和"an"就不押韻不相同。"c"通常會被讀成"/k/" ，例如 "cat"、"clip"，但當他遇上"e"、"i"和"y"時，就會被讀成"/s/"，例如"cent"、"city"和"cycle"。

其他遊戲，如唱英文兒歌、串連押韻字（如"all"、"ball"、"wall"、"law"）或用押韻字造句等，重點強調字詞之間的節奏和語音比較，都十分有用。此外，其實中文的字音練習（如幫助孩子分辨「港、講」等同音字、「鋼、江」等近音字、「鋼、防」等押韻字），亦可以提升孩子的整體語音意識，包括英語水平。

拍手數音節 圖像增趣味

多動態：家長可以透過動態活動或遊戲來促進孩子的語音意識，例如先與孩子找出生字的元音（如"mother"中的"o"和"e"），再引導孩子先通過拍手來數音節（如聽到"father"拍2下手，代表2個音節；"supermarket"拍4下手，代表4個音節）。較年長的孩子可以更進一步，通過閱讀來數音節，例如讓孩子閱讀文章，當閱讀到有3個音節的詞語時就按音節拍手；又或者快速地在文章中，找出有3個音節的字詞。

多圖示：要孩子記得所學，就要讓孩子感到有趣。雖然語音意識練習很多時跟聽覺有關，但如果孩子能夠透過清晰的圖示去學習語音（如"Ian and Ryan train in the rain."配上2名小孩子在雨中接受訓練的圖片），有助孩子比較語音，記得不同的語音之餘，亦更容易明白相關意思。

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第456期]