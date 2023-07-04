讀書時節：圖書館長築溫暖小窩

這本書像是圖書館工作的心情札記，作者是筆名「館長小編」的彭冠綸館長。據作者所說，她服務的圖書館位於偏鄉小鎮，屬於一人管理的規模。書中，她給「圖書館這個看似很無聊的地方」記下了很多意想不到的小故事。這些圖書館的日常點滴，折射出作者對於閱讀及閱讀的推廣、教育孩子和個人職志的思考。

讀着館長小編平實而溫厚的文字，就能發現，作者用心經營一個閱讀的溫暖小窩，其不二法門，是愛和善意。圖書館和倉庫的分別在於：圖書館不但要有書，更要有愛和溫暖。她毫不吝嗇給出自己對閱讀推廣的看法，在培養小讀者的閱讀興趣方面，她指出「給機會」和「給時間」兩件事尤其重要，所以她看到被孩子們取書翻得亂七八糟的書架，反而會很高興。因為這證明了小朋友有機會和時間，能穿梭在書架間，為自己選書。她的圖書館還時常舉辦各種閱讀活動，給小讀者創造閱讀的外在動機，把書本帶到孩子的身邊，讓他們從書中體會到快樂，得到收穫，最終發現：閱讀本身就是一份獎賞。

從書中獲得力量 成長路上披荊斬棘

我們跟隨館長小編的思路，思考閱讀教育的意義：大家都說，培養小朋友的閱讀習慣是重要的！但之所以重要，說到底並非只為了讓孩子學會寫字，也並非只為了升學寫作。那些看得見的分數，固然為一時之用，但那些看不見的、從書中得到的內在素養和力量，才是成長路上給孩子遮風擋雨的保護罩，也是他一路上披荊斬棘的武器，甚至是將來成就孩子的關鍵資本。正因如此，兒童圖書館的經營，不應執著於借閱率，把眼光放遠，這是一場無限賽局，經營者需要有教育的大局觀！彭館長說中了我的心事，我相信，為孩子留一本書，以滋養他的生命，是每個做閱讀教育的人，念茲在茲的心願。

觸動我的，還有館長對職志的態度。誠如作者所說：圖書館的崗位常被人誤以為是「輕鬆的差事」；圖書館也常被人誤以為是「最不重要的部門」。作者暗暗慶幸自己沒有把這些話聽進去，卻是全力以赴，化身「萬能館員」：從活動規劃到講員邀請，從圖書採購到設備維護，甚至連活動海報設計、宣傳影片攝錄剪接，都一手包辦。非圖書館專業出身的她，邊學邊做，向同行前輩請教。同時，她珍惜自己的與眾不同，明白自己的優勢正在於和別人的不一樣！她帶着一顆媽媽的心，帶着充盈的善意上路，用心揣摩，跨越界限，努力發掘並賦予圖書館工作的價值，發揮圖書館的影響力，用自己工作的成果做證明，告訴大家：圖書館和其他崗位一樣重要，而閱讀的培養可是無可替代的！

館長娓娓道來，掩卷之際，我感同身受——我只算是彭館長的半個異地同行，但我發現，我們的處境，學校圖書館和小鎮圖書館工作上的難點、突破點和滿足點，卻大致相類。這本書足以在繁忙的學期末療癒我們，在我們疲憊不堪的時候給予能量，暑假前整理期間，思考圖書館工作和閱讀教育的意義，初心莫忘。

作者不止一次說起：在圖書館工作是她的幸運。這竟然也是我內心常常在呼喚的：我想拿我圖書館工作的幸運，讓孩子們愛上閱讀，找到生命中的光。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第456期]