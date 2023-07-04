明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

讀書時節：圖書館長築溫暖小窩

【明報專訊】閱讀活動結束，我們送走了學生，再來處理要後續跟進的工作。等我回到學校的圖書館——那是我辦公的地方——我才覺得雙腿痠得很，嗓子微微乾痛，大概這幾天路走太多，扯開嗓門說太多話了。當累得不行，想趴在桌上歇一下的時候，我突然注意到案上放着前天送來的包裹，那是早前訂的書。當中有本正來得及時，它是《療心圖書館》。

這本書像是圖書館工作的心情札記，作者是筆名「館長小編」的彭冠綸館長。據作者所說，她服務的圖書館位於偏鄉小鎮，屬於一人管理的規模。書中，她給「圖書館這個看似很無聊的地方」記下了很多意想不到的小故事。這些圖書館的日常點滴，折射出作者對於閱讀及閱讀的推廣、教育孩子和個人職志的思考。

讀着館長小編平實而溫厚的文字，就能發現，作者用心經營一個閱讀的溫暖小窩，其不二法門，是愛和善意。圖書館和倉庫的分別在於：圖書館不但要有書，更要有愛和溫暖。她毫不吝嗇給出自己對閱讀推廣的看法，在培養小讀者的閱讀興趣方面，她指出「給機會」和「給時間」兩件事尤其重要，所以她看到被孩子們取書翻得亂七八糟的書架，反而會很高興。因為這證明了小朋友有機會和時間，能穿梭在書架間，為自己選書。她的圖書館還時常舉辦各種閱讀活動，給小讀者創造閱讀的外在動機，把書本帶到孩子的身邊，讓他們從書中體會到快樂，得到收穫，最終發現：閱讀本身就是一份獎賞。

從書中獲得力量 成長路上披荊斬棘

我們跟隨館長小編的思路，思考閱讀教育的意義：大家都說，培養小朋友的閱讀習慣是重要的！但之所以重要，說到底並非只為了讓孩子學會寫字，也並非只為了升學寫作。那些看得見的分數，固然為一時之用，但那些看不見的、從書中得到的內在素養和力量，才是成長路上給孩子遮風擋雨的保護罩，也是他一路上披荊斬棘的武器，甚至是將來成就孩子的關鍵資本。正因如此，兒童圖書館的經營，不應執著於借閱率，把眼光放遠，這是一場無限賽局，經營者需要有教育的大局觀！彭館長說中了我的心事，我相信，為孩子留一本書，以滋養他的生命，是每個做閱讀教育的人，念茲在茲的心願。

觸動我的，還有館長對職志的態度。誠如作者所說：圖書館的崗位常被人誤以為是「輕鬆的差事」；圖書館也常被人誤以為是「最不重要的部門」。作者暗暗慶幸自己沒有把這些話聽進去，卻是全力以赴，化身「萬能館員」：從活動規劃到講員邀請，從圖書採購到設備維護，甚至連活動海報設計、宣傳影片攝錄剪接，都一手包辦。非圖書館專業出身的她，邊學邊做，向同行前輩請教。同時，她珍惜自己的與眾不同，明白自己的優勢正在於和別人的不一樣！她帶着一顆媽媽的心，帶着充盈的善意上路，用心揣摩，跨越界限，努力發掘並賦予圖書館工作的價值，發揮圖書館的影響力，用自己工作的成果做證明，告訴大家：圖書館和其他崗位一樣重要，而閱讀的培養可是無可替代的！

館長娓娓道來，掩卷之際，我感同身受——我只算是彭館長的半個異地同行，但我發現，我們的處境，學校圖書館和小鎮圖書館工作上的難點、突破點和滿足點，卻大致相類。這本書足以在繁忙的學期末療癒我們，在我們疲憊不堪的時候給予能量，暑假前整理期間，思考圖書館工作和閱讀教育的意義，初心莫忘。

作者不止一次說起：在圖書館工作是她的幸運。這竟然也是我內心常常在呼喚的：我想拿我圖書館工作的幸運，讓孩子們愛上閱讀，找到生命中的光。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

相關字詞﹕閱讀 親子筆陣 倫雅文 讀書時節

上 / 下一篇新聞